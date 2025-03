EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Dividende

Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2024 um fast 15% auf 0,55 Euro je Aktie vor



Corporate News Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2024 um fast 15% auf 0,55 Euro je Aktie vor Ausschüttung soll von 0,48 auf 0,55 Euro je Aktie steigen Bereits zwölfte Dividendenanhebung in Folge

Bereits zwölfte Dividendenanhebung in Folge München, 14. März 2025 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), global agierender Softwareanbieters für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche, plant nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 die zwölfte Anhebung der Dividende in Folge. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2025 eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen. Das ist eine Erhöhung um 14,6% gegenüber der Vorjahresausschüttung von 0,48 Euro je Aktie. Sofern die Hauptversammlung zustimmt, würde die Ausschüttungssumme von 55,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 63,5 Mio. Euro steigen. Nemetschek setzt damit seine aktionärsfreundliche und nachhaltige Dividendenpolitik fort. Die Nemetschek Group hatte am 20. Januar 2025 bereits ihre vorläufigen Zahlen bekannt gegeben und einen Umsatz in Höhe von rund 996 Euro erzielt bei einer EBITDA-Marge von leicht über 30%. Damit übertraf das Unternehmen seine Ziele für das Umsatzwachstum und die EBITDA-Marge für das Jahr 2024. Der testierte Jahresabschluss wird wie geplant am 20. März 2025 veröffentlicht. Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender unsere kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten. Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 996 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von leicht über 30%. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).



