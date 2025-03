Mit Heizölpreisrückgängen von bis zu 0,35 Rappen bzw. Cent pro Liter sanken die deutschen Heizölpreise wieder fast auf das derzeitige Sechsmonatstief und markierten in der Schweiz ein neues Dreimonatstief. Die Schwierigkeiten um die Verhandlungen zwecks eines Waffenstillstands in der Ukraine sorgen derzeit allerdings wieder für Ölpreisaufwärtsdruck am Weltmarkt.Der Euro hält sich bei 1,08 Dollar und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...