FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 45 Euro gesenkt. Der Modekonzern habe starke bereinigte Quartalszahlen vorgelegt und mit dem operativen Ergebnisausblick (Ebit) die Konsensschätzung nur knapp verfehlt, sich aber negativ zu den aktuellen Geschäftstrends geäußert, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es bleibe abzuwarten, ob es hier im weiteren Jahresverlauf eine Besserung gebe./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7