NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering angesichts der Ernennung von Demna Gvasalia zum neuen Gucci-Chefdesigner auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Besetzung sei wohl eine Überraschung, da Investoren mit der Ernennung eines externen, bekannteren Designers gerechnet hätten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er goutiert die Erfolge des Managers bei Balenciaga, befürchtet aber, dass sein Engagement bei Gucci nicht ausreicht, um die richtigen Signale an Verbraucher und Investoren zu senden./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 18:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485