Mainz (ots) -Sonntag, 20.04.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.50 Lake Placid1.05 Welcome to the Jungle(The Rundown)(von 22.15 Uhr)2.40 The RookieDer Schwur(vom 13.3.2025)3.20 The RookieGeheimnisse und Lügen(vom 13.3.2025)4.00 The RookieBabysitting(vom 20.3.2025)4.40 The RookieMad Dog(vom 20.3.2025)5.25 The Rookie-6.05 Druck(vom 27.3.2025)(Der Spielfilm «Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee» entfällt.)Montag, 21.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.05 The RookieFluchtplan(vom 27.3.2025)6.45 The Mallorca FilesUndercover(vom 14.3.2025)\u20037.35 Peter Pan9.15 Hook11.25 Astrid Lindgren:Pippi in Taka-Tuka-Land12.50 Astrid Lindgren:Michel in der Suppenschüssel14.25 Die nackte Kanone(The Naked Gun)15.45 Die nackte Kanone 2 1/2(The Naked Gun 2 1/2)(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5990895