Erstmals in der Geschichte hat der Goldpreis die magische Marke von 3.000 Dollar überwinden können. Insbesondere der anhaltende Zollstreit, der weiter zu eskalieren droht, sowie geopolitische Risiken treiben die Anleger weiter in das als sicheren Hafen geltende Edelmetall. Und auch einige Zentralbanken greifen weiter zu.Der Goldpreis konnte am Freitagvormittag erstmals die Marke von 3.000 Dollar überspringen. Bis auf knapp 3.005 Dollar ging es nach oben. Aktuell notiert die Feinunze wieder knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...