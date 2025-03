HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 91,80 auf 92,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienwert habe nach dem Ausverkauf eine attraktive Bewertung erreicht, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei solide aufgestellt, wie die jüngsten Zahlen gezeigt hätten. Hinzu komme die attraktive Dividende./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000LEG1110