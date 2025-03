NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen und einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Das Management der Online-Apotheke sehe davon ab, konkrete Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2025 zu nennen, solange die angespannte Bilanz nicht wieder in Ordnung gebracht sei, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 03:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0042615283