Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am Freitag einen Rückgang von 0,8 Prozent und notierte um 11:49 Uhr bei 271,90 Euro im XETRA-Handel. Damit setzt der Wert seinen Abwärtstrend fort, nachdem er am Vortag zunächst stabil in den Handelstag gestartet war. In der Spitze büßte das Papier sogar bis auf 270,50 Euro ein, nachdem es bei 274,50 Euro in den Tag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 42.879 Aktien. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt die langfristige Entwicklung des drittgrößten Rückversicherers der Welt einen positiven Trend. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie ein Plus von 13,5 Prozent verbuchen. Das 52-Wochen-Hoch wurde erst kürzlich am 13. März 2025 mit 280,40 Euro erreicht. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste der Kurs um 3,13 Prozent steigen. Das 52-Wochen-Tief lag hingegen bei 208,90 Euro, was einem Abstand von 23,17 Prozent zum aktuellen Kursniveau entspricht.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2024 fiel für die Hannover Rück positiv aus. Im vierten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen ein Ergebnis pro Aktie von 4,18 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,64 Euro darstellt. Der Umsatz kletterte im selben Zeitraum um 7,92 Prozent auf 7,24 Milliarden Euro. Auch die Aktionäre profitieren von der guten Geschäftsentwicklung: Die Dividende wurde deutlich angehoben. Während im Jahr 2023 eine Ausschüttung von 7,20 Euro je Aktie erfolgte, prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Dividende von 8,75 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 21,12 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 291,86 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die nächsten Quartalszahlen wird der Konzern voraussichtlich am 13. Mai 2025 vorlegen.

