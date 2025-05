EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung auf 9,00 EUR je Aktie zu



07.05.2025 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung auf 9,00 EUR je Aktie zu Gesamt-Dividende je Aktie steigt wie vorgeschlagen um 25 %

Vorstandsvorsitzender Clemens Jungsthöfel stellt weiterhin profitables Wachstum, Kapitalstärke und Innovationskraft in den Mittelpunkt Hannover, 7. Mai 2025: Die ordentliche Hauptversammlung der Hannover Rück SE hat heute allen Beschlussvorschlägen zugestimmt. Clemens Jungsthöfel betonte in seiner ersten Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender, dass die Hannover Rück mit der Strategie für 2024-2026 auf dem richtigen Weg sei. Im Fokus stehe es weiterhin, profitabel zu wachsen, die Kapitalstärke zu sichern und gemeinsam mit Kunden und Partnern Innovationen voranzutreiben. Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtdividende in Höhe von 9,00 EUR (Vorjahr: 7,20 EUR) je Aktie zu zahlen, ein Zuwachs von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlung setzt sich aus einer Basisdividende von 7,00 EUR (Vorjahr: 6,00 EUR) je Aktie und einer Sonderdividende von 2,00 EUR (Vorjahr: 1,20 EUR) je Aktie zusammen. Damit schüttet die Hannover Rück 1,1 Mrd. EUR an ihre Aktionäre aus. "In den aktuell herausfordernden Zeiten machen Klimawandel und geopolitische Unsicherheiten unsere Arbeit als Rückversicherer noch wichtiger. Weltweit nehmen Extremwetterereignisse wie Stürme, Starkregen und Waldbrände zu, sind intensiver und verursachen enorme Schäden", sagte Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Unser Geschäftsmodell basiert darauf, diese Risiken sorgfältig zu bewerten und unsere Kunden abzusichern. Um auch künftig erfolgreich zu sein, setzen wir auf innovative Produkte und Technologien, sowie die Optimierung und Automatisierung unserer Prozesse. So stärken wir die Widerstandskraft unserer Gesellschaft und übernehmen als Rückversicherer Verantwortung für die Zukunft." Alle Abstimmungsergebnisse sind unter www.hannover-re.com/de/investoren/hauptversammlung/ veröffentlicht. Die nächste ordentliche Hauptversammlung findet am 6. Mai 2026 statt. Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.900 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-re.com/de/rechtliches/presseinformationen-haftungshinweis Kontakt External Communications:

