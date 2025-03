Die Gerüchte haben sich bestätigt: Das insolvente Flugtaxi-Startup Volocopter hat seine Übernahme durch Diamond Aircraft jetzt offiziell verkündet. Der Firmensitz bleibt in Bruchsal. Wie Volocopter mitteilt, wurde das Unternehmen bereits in die Struktur von Diamond Aircraft Industries mit Sitz in Wiener Neustadt integriert. Diamond Aircraft ist wiederum eine Tochtergesellschaft der Wanfeng Aircraft Division der Wanfeng Auto Holding Group aus China ...

