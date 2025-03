Frankfurter Börsenbrief

Silber bitte nicht aus den Augen verlieren! Oberhalb von 33,40 $ käme es zu einem neuen Kaufsignal. Nachdem die russische Zentralbank Silber kauft, sollen Gerüchten zufolge auch andere Zentralbanken aktiv werden. Händler in New York haben zugleich begonnen, Londons Silbervorräte aufzukaufen, da sie befürchten, dass künftige Importzölle den Zugang erschweren könnten. Das Gold-Silber-Ratio liegt aktuell bei 89, sprich für 89 Silberunzen gibt es aktuell eine Goldunze, womit Silber als deutlich unterbewertet gilt. Ein mögliches Vehikel, mit dem Sie von dieser Entwicklung profitieren, haben wir in dem aktuellen, Ausgabe 11/2025, für Sie herausgesucht.