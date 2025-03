Der Gesundheitskonzern verzeichnet eine beeindruckende Erholung von 61% gegenüber dem Vorjahrestief, während Analysten das Kursziel auf 50 Euro anheben.

Die Aktie des Gesundheitsunternehmens Fresenius SE zeigt sich in den letzten Handelswochen bemerkenswert stabil im Bereich der 40-Euro-Marke. Im Xetra-Handel verzeichnete das Wertpapier zuletzt positive Vorzeichen und legte am Freitagvormittag um 0,6 Prozent auf 39,18 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Tageshoch von 39,22 Euro. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten seine Hausaufgaben gemacht und durch strategische Restrukturierungen die Effizienz im Konzernverbund deutlich gesteigert. Besonders der Verkauf von Randbereichen sowie die Entflechtung der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care haben zur Optimierung beigetragen. Diese Maßnahmen stoßen auch bei Marktbeobachtern auf positive Resonanz. Analysten der DZ Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 43 Euro auf beachtliche 50 Euro angehoben. Damit liegt die Prognose deutlich über dem aktuellen Konsens der Experten, die im Durchschnitt ein Kursziel von 43,29 Euro für das Papier ansetzen. Für Anleger besteht somit ein potenzielles Aufwärtspotenzial von mehr als 4 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 40,90 Euro, das am 6. März 2025 erreicht wurde.

Beeindruckende Erholung vom Jahrestief

Die Entwicklung der Fresenius-Aktie im Jahresvergleich ist besonders bemerkenswert. Mit dem aktuellen Kurs notiert das Papier mehr als 61 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 24,32 Euro, das Ende März 2024 markiert wurde. Diese beachtliche Erholung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider. Im letzten Quartal 2024 konnte Fresenius einen Gewinn je Aktie von 0,38 Euro ausweisen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 1,09 Euro je Aktie verbucht worden war. Der Quartalsumsatz belief sich auf 5,63 Milliarden Euro, was einem leichten Rückgang von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,41 Euro je Aktie. Die für 2025 erwartete Dividende wird von Experten mit 0,988 Euro je Aktie prognostiziert, was leicht unter der Ausschüttung von 1,00 Euro für das Jahr 2024 liegt. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz, die für den 7. Mai 2025 erwartet wird.

