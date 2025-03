Bonn (ots) -Die Scopevisio AG, ein führender Softwareanbieter im Bereich Cloud-Lösungen für ERP und Geschäftsautomatisierung, findet mit Hg einen neuen Partner. Hg ist ein führender Investor in europäische und transatlantische Software- und Dienstleistungsunternehmen.Scopevisio, 2007 in Bonn gegründet, bietet mittelständischen Unternehmen und Konzernen eine hochintegrierte, Cloud-basierte Business-Automation-Plattform für kaufmännische Prozesse und gehört heute zu den innovativsten Software-Produkten, insbesondere in den Anwendungsbereichen Finanz- und Rechnungswesen. Die Plattform erlaubt Kunden kaufmännische Funktionen wie Finanzen, Vertrieb, Beschaffung, Organisation, Dokumentenmanagement und Personalwesen zu automatisieren, und steigert die Effizienz durch künstliche Intelligenz.Im Rahmen der Transaktion werden Hg und Dr. Jörg Haas, CEO und Gründer von Scopevisio, gemeinsame Anteilseigner des Unternehmens. Hg verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Softwareunternehmen in den Bereichen ERP und Buchhaltung und hat in den letzten 20 Jahren 28 Milliarden US-Dollar in diese investiert.Dr. Jörg Haas, CEO und Gründer von Scopevisio: "Wir freuen uns sehr, Hg als unseren Partner für das nächste Wachstumskapitel von Scopevisio zu begrüßen. Ihre umfassende Expertise im Bereich ERP- und Buchhaltungssoftware sowie ihre Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen, machen sie zum idealen Partner, um unsere Präsenz in der DACH-Region weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir die Produktinnovation beschleunigen und das weitere Wachstum vorantreiben. Dabei steht weiterhin im Fokus, unserem Kundenstamm einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."Mit mehr als 7.500 Kunden, vornehmlich aus dem Dienstleistungssektor, und über 300 Mitarbeitern, hat sich Scopevisio als preisgekrönter Anbieter eines Best-in-Class Produkts etabliert.Benedikt Joeris, Partner bei Hg:"Scopevisio liegt mit ihrem führenden Cloud-basierten Lösungsportfolio, der hohen Kundenzufriedenheit und wiederkehrenden Umsätzen, genau in unserem Investmentfokus. Dazu nimmt der DACH-Mittelstandsmarkt an Fahrt auf und setzt zunehmend auf moderne Cloud-Lösungen, was ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet. Wir freuen uns darauf, mit dem Scopevisio-Team zusammenzuarbeiten und das Geschäft, das Scopevisio über viele Jahre so erfolgreich aufgebaut hat, weiter zu entwickeln. "Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Die Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:ScopevisioÖzlem Doger-Herteroezlem.doger-herter@scopevisio.comHgTom Eckersley tom.eckersley@hgcapital.comSam Ferris sam.ferris@hgcapital.comÜber ScopevisioDie Scopevisio AG entwickelt und betreibt eine Cloud-basierte Business-Automation-Plattform für die Bereiche Finanzen, ERP, CRM, HCM, Personalabrechnung, POS, BI und Organisation. Konzipiert für mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen, vereinfacht und automatisiert Scopevisio Geschäftsprozesse und ermöglicht eine nahtlose standort- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.Scopevisio mit Hauptsitz in Bonn, beschäftigt über 300 Mitarbeiter in Deutschland und Österreich und betreut mehr als 7.500 Kunden mit seinen innovativen Lösungen.Über HgHg ist ein führender Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen mit einem Investmentfokus auf Unternehmen, die Geschäftsabläufe modernisieren. Durch tiefgreifende Spezialisierung auf einige ausgewählte Fokussektoren, ergänzt durch vertikale Anwendungsspezialisierung und operativen Support, bietet Hg tatkräftige Unterstützung für Unternehmer und Manager, die ihr Geschäft skalieren möchten.Mit einem starken europäischen Netzwerk und einer Präsenz in Nordamerika unterstützt Hg mit 400 Mitarbeitern und 75 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen ein Portfolio von mehr als 50 Unternehmen im Wert von über 160 Milliarden US-Dollar aggregiertem Unternehmenswert, mit über 120.000 Mitarbeitern und konstant wachsenden Umsätzen von mehr als 20% jährlich.Pressekontakt:Unternehmens- und Pressekontakt:Scopevisio AGHead of CommunicationÖzlem Doger-HerterRheinwerkallee 353227 BonnE-Mail: oezlem.doger-herter@scopevisio.comOriginal-Content von: Scopevisio AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091276/100929612