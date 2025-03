Die Sartorius AG zeigt als führendes Unternehmen im Bereich Labor- und Prozesstechnologie bemerkenswerte Kursbewegungen. Bei einem aktuellen Kurs von 239,40 Euro liegt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 379,20 Euro vom März 2024 - ein Rückgang von fast 37 Prozent. Besonders auffällig ist der starke Wertverlust von über 34 Prozent im Jahresvergleich, obwohl seit Jahresbeginn ein Plus von 12,24 Prozent zu verzeichnen ist.

Marktposition im DAX

Am 12. März 2025 verzeichnete die Sartorius Vorzugsaktie einen Anstieg von 3,51 Prozent und notierte bei 188,80 Euro. Diese Entwicklung positionierte den Wert im oberen Drittel des DAX, der im Vergleich dazu nur um 1,27 Prozent zulegte. Der aktuelle Kurs hat sich immerhin um knapp 17 Prozent vom 52-Wochen-Tief erholt, das im November 2024 bei 205,00 Euro lag.

Finanzielle Zukunftsaussichten

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Ergebnis von 4,83 Euro je Aktie. Analysten prognostizieren zudem eine Erhöhung der Dividende von 0,74 Euro im Vorjahr auf 0,854 Euro für das laufende Jahr. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 273,00 Euro sehen Marktbeobachter erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Technische Signale und aktuelle Kursbewegungen

Am 14. März 2025 bildete der Chart der Sartorius-Vorzugsaktie ein "MACD long"-Signal aus, was von Analysten als potenzielles Kaufsignal interpretiert wird. Im XETRA-Handel notierte die Aktie dennoch mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 239,70 Euro. Der technische Indikator RSI liegt mit einem Wert von 17,1 deutlich im überverkauften Bereich, was auf eine mögliche technische Gegenbewegung hindeuten könnte.

Zukunftsperspektiven

Trotz der jüngsten Monatsverluste von knapp 5 Prozent bleibt die langfristige Perspektive für den Laborausrüster positiv. Die für den 16. April 2025 angesetzte Veröffentlichung der Quartalszahlen wird weitere wichtige Einblicke in die aktuelle Unternehmensentwicklung geben und könnte als Katalysator für die weitere Kursentwicklung dienen.

