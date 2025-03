Tesla schlägt Alarm: In einem Brief an die US-Regierung warnt der E-Autobauer vor den negativen Folgen von Donald Trumps geplanter Zollpolitik. Besonders betroffen seien die Lieferketten und Exportmärkte, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnte. Tesla fürchtet wirtschaftliche Schäden durch neue Zollpolitik Tesla, einer der führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat sich in einem offiziellen Schreiben an das Büro des US-Handelsbeauftragten gewandt, um vor den negativen Auswirkungen der von Donald Trump geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...