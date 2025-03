Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche tagt das FOMC der FED, so die Analysten der Helaba.Trotz der jüngsten Debatte über Rezessionsrisiken bleibe die Inflation für die Notenbanker das zentrale Thema.Eine Leitzinsänderung werde auf der Sitzung am 18./19. März nicht erwartet. Seit der FOMC-Sitzung Ende Januar habe sich die Lage - sagen wir mal - "interessant" weiterentwickelt: Während die umgesetzten bzw. angekündigten massiven Zollerhöhungen der Regierung ein Aufwärtsrisiko für die Inflation bergen würden, habe die damit verbundene Verunsicherung von Unternehmen und Anlegern eine Debatte über eine drohende US-Rezession befeuert. ...

