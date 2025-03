DJ Italiens Kartellhüter untersuchen Geschäftspraktiken von Eni Plenitude

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die italienische Kartellbehörde hat eine Untersuchung der Geschäftspraktiken des italienischen Versorgers Eni Plenitude wegen der Verdachts der Unlauterbarkeit eingeleitet. Beamte der Autorita Garante Della Concorrenza e del Mercato (AGCM) und der italienischen Finanzpolizei führten am Donnerstag eine Razzia in den Büros des Unternehmens und der Muttergesellschaft Eni SpA durch, wie die AGCM am Freitag mitteilte. Die Aufsichtsbehörde untersucht, wie Eni seine Kunden über Vertragsverlängerungen informiert und sprach von dem Versäumnis, Maßnahmen gegen nicht zugestellte Mitteilungen zu ergreifen.

Verbraucher hatten sich bei der Behörde beschwert, weil ihre Gas- und Stromlieferverträge im vergangenen Jahr ohne Vorwarnung zu geänderten Bedingungen verlängert worden waren, so die Behörde. "Es hat den Anschein, dass Eni Plenitude trotz einer beträchtlichen Anzahl nicht zugestellter Mitteilungen seine wirtschaftlichen Lieferbedingungen erneuert und damit den Verbrauchern ihr Widerrufsrecht verweigert hat", hieß es.

Ein Unternehmenssprecher sagte, dass Eni Plenitude "an die Fairness seines Handelns gegenüber seinen Kunden glaubt und mit der Behörde zusammenarbeiten wird, um dies in den entsprechenden Foren zu beweisen".

