Shanghai, 14. März 2025 (ots/PRNewswire) -DFRobot (https://www.dfrobot.com/product-2904.html?marketing=67cfa7e11b2ab) EDU Team stellt offiziell den UNIHIKER K10 vor, ein KI-Lernwerkzeug, das für den Unterricht von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II entwickelt wurde. Das All-in-One-Gerät verfügt über eine Kamera, ein Mikrofon, mehrere Sensoren, Edge-Konnektoren, Gravity-IO-Schnittstellen und einen interaktiven 2,8-Zoll-Bildschirm und bietet Schülerinnen und Schülern praxisorientierte Erfahrungen, die Bilderkennung, Spracherkennung und maschinelles Lernen umfasst - und das alles ohne externes Zubehör. Das Tool fördert die Praxisnähe und Innovation in der KI-Ausbildung sowohl für Informatiklehrer als auch für Lernende.Hauptmerkmale des UNIHIKER K10- 4 Arten von Vision AI-Modellen vorinstalliertAuf dem UNIHIKER K10 sind vier leistungsstarke KI-Modelle vorinstalliert: Gesichtserkennung, Katzen-/Hund-Erkennung, QR-Code-Erkennung und Bewegungserkennung. In Kombination mit diesen Modellen ermöglicht die integrierte 2-MP-Kamera es Benutzerinnen und Benutzern, sich schnell mit KI-Anwendungen vertraut zu machen.- Unterstützt Offline-SpracherkennungAusgestattet mit einem eingebauten Mikrofon und vorinstallierten Sprachmodellen, unterstützt der UNIHIKER K10 die Offline-Spracherkennung. So können Benutzerinnen und Benutzer sprachaktivierte Anwendungen wie benutzerdefinierte Sprachbefehle und interaktive KI-Systeme erstellen, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.- Kundenspezifische KI-Lösungen mit TinyML freischaltenDer UNIHIKER K10 unterstützt TinyML, so dass Benutzerinnen und Benutzer ihre eigenen benutzerdefinierten Bildverarbeitungs- und Sensormodelle trainieren können. Durch die Entwicklung personalisierter KI-Modelle für bestimmte Aufgaben können Benutzerinnen und Benutzer tiefergehende KI-Anwendungen erforschen und die Funktionalität des Geräts an ihre individuellen Projektanforderungen anpassen. Ob bei der Arbeit mit Bilderkennung, Sensordaten oder anderen KI-basierten Aufgaben - das K10 bietet eine Flexibilität, die es Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, die Grenzen der Fähigkeiten des Geräts zu erweitern.- Mehr Möglichkeiten durch Kombination von Bluetooth und WLAN mit KIDurch die Kombination von Bluetooth 5.0 und WLAN 2.4G mit integrierter KI-Funktionalität bietet der UNIHIKER K10 umfassende Konnektivitätsoptionen für die Erstellung interaktiver und datengesteuerter Anwendungen. Ob beim Aufbau von IoT-Systemen, Fernsteuerungsanwendungen oder Datenübertragungsprojekten: Der UNIHIKER K10 bietet eine nahtlose Integration von KI mit drahtlosen Kommunikationsprotokollen.- Unterstützung des Internets der DingeDer UNIHIKER K10 wurde mit Blick auf IoT-Anwendungen entwickelt. Er unterstützt die langfristige Datenerfassung und Fernüberwachung und ist damit ideal für Projekte, die eine kontinuierliche Datenaufzeichnung und -analyse erfordern. Mit seinen zahlreichen Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Beschleunigungsmesser) und Konnektivitätsoptionen (WLAN, Bluetooth) können Benutzerinnen und Benutzer den UNIHIKER K10 leicht in IoT-Ökosysteme für Echtzeitüberwachung, Fernsteuerung von Geräten und datengesteuerte Anwendungen integrieren.- Integrierter 2,8-Zoll-Farbbildschirm zur DatenvisualisierungDer UNIHIKER K10 verfügt über einen 2,8-Zoll-Farbbildschirm, auf dem Benutzerinnen und Benutzer Echtzeitdaten von Sensoren, KI-Modellen und Projekten visualisieren können. Dieser Bildschirm ist ideal für die Anzeige von Sensormesswerten, KI-Ausgabedaten und Projektergebnissen direkt auf dem Gerät und bietet so ein unmittelbares Feedback.- Zahlreiche Schnittstellen und hohe ErweiterungsfähigkeitMit einer Reihe von E/A-Anschlüssen, darunter USB Typ-C, MicroSD, Gravity 3pin/4pin und Edge, bietet der UNIHIKER K10 umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten für den Anschluss zusätzlicher Sensoren, Aktoren und Zubehör.- Unterstützung von grafischer und MicroPython-ProgrammierungDer UNIHIKER K10 unterstützt sowohl die grafische Programmierung als auch MicroPython und richtet sich damit an Benutzerinnen und Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Es ist auch mit Mind+ kompatibel, einem Drag-and-Drop-Programmiertool, das die Codierung mit Blöcken vereinfacht. Die grafische Programmieroberfläche ermöglicht es Anfängerinnen und Anfängern, schnell Projekte zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen, während MicroPython eine fortgeschrittenere Programmierumgebung für erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler bietet.Der Preis für den UNIHIKER K10 beträgt 28,90 USD. Weitere Informationen über das Produkt finden Sie auf der offiziellen Website von DFRobot (https://www.dfrobot.com/product-2904.html?marketing=67cfa7e11b2ab). Dort können Sie das Gerät auch direkt im Shop kaufen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2641026/UNIHIKER_K10_PR_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dfrobot-bringt-unihiker-k10-auf-den-markt-ki-gestutztes-lernwerkzeug-mit-bilderkennung-spracherkennung-und-tinyml-von-der-ersten-klasse-bis-zum-abitur-302401902.htmlPressekontakt:Vivian Feng,vivian.feng@dfrobot.comOriginal-Content von: DFRobot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132640/5991104