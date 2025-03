Neue Tools und Lösungen für den Direktvertrieb an Verbraucher, Cloud Gaming, Zahlungslösungen und Player Engagement

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Game Commerce, wird an der Game Developers Conference (GDC) 2025 vom 17. bis 21. März im Moscone Center in San Francisco, US-Bundesstaat Kalifornien, teilnehmen. Im Rahmen der Initiative "We Bring Opportunities Together" wird Xsolla neue und verbesserte Lösungen vorstellen, die Entwicklern dabei helfen, ihre Spiele effektiv zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250313815123/de/

Graphic: Xsolla

"Bei Xsolla wollen wir die Barrieren abbauen, die Entwickler davon abhalten, ihre Ideen in erfolgreiche Unternehmen umzusetzen", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Die GDC gibt uns die Gelegenheit, mit Spieleentwicklern in Kontakt zu treten und zu demonstrieren, wie unsere Lösungen den Game Commerce optimieren von der Markteinführung eines Spiels bis hin zur Expansion in neue Märkte und zur Beschleunigung des Umsatzwachstums."

Xsolla wird die Fortschritte auf seiner Plattform vorstellen, darunter Verbesserungen des branchenführenden Webshops, Cloud Gaming, MENA-Zahlungslösungen und die Einführung neuer umsatzfördernder Tools.

NEUESTE GAME COMMERCE-LÖSUNGEN VON XSOLLA

Die neuesten Updates und Lösungen von Xsolla adressieren die wachsenden Anforderungen von Entwicklern weltweit und verbessern die Monetarisierung von Videospielen und das Spieler-Engagement.

Xsolla Web Shop. Mit über 500 eröffneten Webshops, die Entwicklern von Handyspielen zusätzlichen Umsatz verschaffen, hat Xsolla Web Shop neue Personalisierungsfunktionen eingeführt und die mobile Barrierefreiheit verbessert, um Spielern ein attraktives Einkaufserlebnis zu bieten. Entwickler können Echtzeitdaten zum Benutzerverhalten nutzen, um dynamische, personalisierte Werbeaktionen zu erstellen und so die Konversionsraten mit den neuen Funktionen zu optimieren, darunter Progressive Web Apps (PWA), automatisierte regionale Preisgestaltung und ein anpassbares Treueprogramm. Dadurch lässt sich der Lifetime Value (LTV) um bis zu 30 Prozent steigern.

Mit über 500 eröffneten Webshops, die Entwicklern von Handyspielen zusätzlichen Umsatz verschaffen, hat Xsolla Web Shop neue Personalisierungsfunktionen eingeführt und die mobile Barrierefreiheit verbessert, um Spielern ein attraktives Einkaufserlebnis zu bieten. Entwickler können Echtzeitdaten zum Benutzerverhalten nutzen, um dynamische, personalisierte Werbeaktionen zu erstellen und so die Konversionsraten mit den neuen Funktionen zu optimieren, darunter Progressive Web Apps (PWA), automatisierte regionale Preisgestaltung und ein anpassbares Treueprogramm. Dadurch lässt sich der Lifetime Value (LTV) um bis zu 30 Prozent steigern. Xsolla Cloud Gaming. Erstellt wurden zwei neue Tools zur Nutzerakquise für Entwickler. Erstens ermöglicht die Funktion "Play Before Your Buy" den Spielern, zeitlich limitierte Spieledemos vor dem Kauf zu streamen oder das Spiel in der Cloud fortzusetzen. Zweitens können die Spieler ihr PC-Spiel ab sofort über einen mobilen Browser mit virtuellem Controller-Overlay spielen, das längeres Spielen unterwegs ermöglicht. Diese Updates locken neue Zielgruppen an und steigern das Engagement, während sie zugleich die Hardware-Barrieren für Premium-Gaming-Erlebnisse senken. Zudem haben wir das Backbone des Xsolla Cloud Gaming-Angebots mit unseren neuesten integrierten Partnern Amazon AWS und Tencent Cloud verbessert. Durch die Partnerschaft mit Aethir erhalten Entwickler ein Cloud-Guthaben im Wert von einer Million US-Dollar.

Erstellt wurden zwei neue Tools zur Nutzerakquise für Entwickler. Erstens ermöglicht die Funktion "Play Before Your Buy" den Spielern, zeitlich limitierte Spieledemos vor dem Kauf zu streamen oder das Spiel in der Cloud fortzusetzen. Zweitens können die Spieler ihr PC-Spiel ab sofort über einen mobilen Browser mit virtuellem Controller-Overlay spielen, das längeres Spielen unterwegs ermöglicht. Diese Updates locken neue Zielgruppen an und steigern das Engagement, während sie zugleich die Hardware-Barrieren für Premium-Gaming-Erlebnisse senken. Zudem haben wir das Backbone des Xsolla Cloud Gaming-Angebots mit unseren neuesten integrierten Partnern Amazon AWS und Tencent Cloud verbessert. Durch die Partnerschaft mit Aethir erhalten Entwickler ein Cloud-Guthaben im Wert von einer Million US-Dollar. MENA Payment Solutions. Mit 11 neuen regionalen Zahlungsmethoden wurde die Abdeckung in Ägypten, Saudi-Arabien, Irak, Bahrain und Jordanien erweitert und der Zugang für 380 Millionen Gamer verbessert. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der für Spieleentwickler weltweit verfügbaren Zahlungsmethoden auf mehr als 1.000.

Mit 11 neuen regionalen Zahlungsmethoden wurde die Abdeckung in Ägypten, Saudi-Arabien, Irak, Bahrain und Jordanien erweitert und der Zugang für 380 Millionen Gamer verbessert. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der für Spieleentwickler weltweit verfügbaren Zahlungsmethoden auf mehr als 1.000. Xsolla Publishing Suite. Eine Direct-to-Consumer (D2C)-Handelslösung, die Entwicklern mehr Kontrolle über Vertrieb, Monetarisierung und Marketingstrategien verschafft. Entwickler können Gamekeys, Vorbestellungen und In-Game-Inhalte mit nahtloser Web- und spielinterner Handelsintegration mit plattformübergreifender Unterstützung von Onlinekäufen anbieten. Auf diese Weise werden nahtlose Transaktionen zwischen Webshops und In-Game-Käufen gewährleistet sowie integrierte Marketing- und Analysetools bereitgestellt, die Entwicklern dabei helfen, ihre Verkaufstrichter zu optimieren.

Eine Direct-to-Consumer (D2C)-Handelslösung, die Entwicklern mehr Kontrolle über Vertrieb, Monetarisierung und Marketingstrategien verschafft. Entwickler können Gamekeys, Vorbestellungen und In-Game-Inhalte mit nahtloser Web- und spielinterner Handelsintegration mit plattformübergreifender Unterstützung von Onlinekäufen anbieten. Auf diese Weise werden nahtlose Transaktionen zwischen Webshops und In-Game-Käufen gewährleistet sowie integrierte Marketing- und Analysetools bereitgestellt, die Entwicklern dabei helfen, ihre Verkaufstrichter zu optimieren. Xsolla Loyalty Program. Einrichtung von Cashback-Prämienprogramm, titelübergreifenden Treueprogrammen und mehrstufigen Anreizen, um Folgeumsätze zu fördern und die Kundenbindung durch nahtlose Integration in die Xsolla Pay Station ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand zu stärken.

Einrichtung von Cashback-Prämienprogramm, titelübergreifenden Treueprogrammen und mehrstufigen Anreizen, um Folgeumsätze zu fördern und die Kundenbindung durch nahtlose Integration in die Xsolla Pay Station ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand zu stärken. Xsolla Offerwall. Schafft Möglichkeiten zur Umsatzbeteiligung und Spielerlebnisse zur Monetarisierung und Werbung, indem nicht zahlende Spieler durch werbefinanzierte Aufgaben Belohnungen im Spiel verdienen können. Es unterstützt CPI-, CPA- und CPC-Modelle und bietet Entwicklern eine Umsatzbeteiligung von bis zu 90 %, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Außerdem erhöht die Plattform die Sicherheit durch eine SMS-basierte Benutzerauthentifizierung, um Betrugsfälle zu unterbinden und für ein ungetrübtes Spielerlebnis von Spielern und Entwicklern zu sorgen.

Schafft Möglichkeiten zur Umsatzbeteiligung und Spielerlebnisse zur Monetarisierung und Werbung, indem nicht zahlende Spieler durch werbefinanzierte Aufgaben Belohnungen im Spiel verdienen können. Es unterstützt CPI-, CPA- und CPC-Modelle und bietet Entwicklern eine Umsatzbeteiligung von bis zu 90 %, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Außerdem erhöht die Plattform die Sicherheit durch eine SMS-basierte Benutzerauthentifizierung, um Betrugsfälle zu unterbinden und für ein ungetrübtes Spielerlebnis von Spielern und Entwicklern zu sorgen. Xsolla Gold Gift Card. Bietet eine flexible Zahlungsoption für Spieler, die Spielinhalte kaufen oder verschenken wollen. Die Karten sind in physischer und digitaler Form erhältlich und ermöglichen Co-Branding-Aktionen und Einlösungen über mehrere Plattformen, sodass eine problemlose Nutzung auf Mobilgeräten, PCs und Spielekonsolen möglich ist.

Bietet eine flexible Zahlungsoption für Spieler, die Spielinhalte kaufen oder verschenken wollen. Die Karten sind in physischer und digitaler Form erhältlich und ermöglichen Co-Branding-Aktionen und Einlösungen über mehrere Plattformen, sodass eine problemlose Nutzung auf Mobilgeräten, PCs und Spielekonsolen möglich ist. Xsolla Ecosystem. Ein kuratierter Marktplatz von vorab validierten Partnern, der Entwicklern dabei hilft, die Auswahl von Anbietern zu optimieren und Betriebskosten zu senken. Vorintegrierte Partner wie G-Core, Game Analytics, Adikteev und AppsFlyer erbringen vertrauenswürdige Drittanbieterdienste und ermöglichen eine nahtlose Integration in die Monetarisierungs-, Vertriebs- und Zahlungslösungen von Xsolla.

Ein kuratierter Marktplatz von vorab validierten Partnern, der Entwicklern dabei hilft, die Auswahl von Anbietern zu optimieren und Betriebskosten zu senken. Vorintegrierte Partner wie G-Core, Game Analytics, Adikteev und AppsFlyer erbringen vertrauenswürdige Drittanbieterdienste und ermöglichen eine nahtlose Integration in die Monetarisierungs-, Vertriebs- und Zahlungslösungen von Xsolla. Xsolla Partner Network. Einführung innovativer Marketingtools für Influencer, die Entwicklern die Zusammenarbeit mit Content-Erstellern auf Twitch, YouTube und TikTok erleichtern. Die KI-gestützte Suche nach Influencern hilft Entwicklern, die besten Influencer für ihre Kampagnen zu finden, und verfügt über integrierte Tools zur Ausgabe von Promo-Codes und Gamekeys, um Influencer-Partnerschaften und Creator-Shops in der Xsolla Mall zu optimieren und Influencern zu ermöglichen, digitale Spielinhalte direkt an ihr Publikum zu verkaufen.

XSOLLA AUF DER GDC 2025

Day Of The Devs 2025 gesponsert von Xsolla

Sonntag, 16. März 15 bis 20 Uhr The Midway, 900 Marin Street

Der Day of the Devs ist den unabhängigen Spieleentwicklern gewidmet. Indie-Entwickler erhalten hier die einzigartige Gelegenheit, in einem inklusiven Rahmen ihre kreativen und innovativen Projekte einem breiteren Publikum vorzustellen, zu dem Branchenexperten, Medienvertreter und Gaming-Enthusiasten gehören. Die Plätze sind begrenzt, melden Sie sich noch heute hier an!

Xsolla-Stand im Moscone Center

Stand WL1-2 Moscone West Lobby Montag, 17. März, bis Freitag, 21. März

Teilnehmer können den Xsolla-Stand in der Lobby im 1. Stock des Moscone West besuchen. Neuer Look, selbes Expertenteam. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an uns. Profitieren Sie von den neuen Möglichkeiten und nutzen Sie das volle kommerzielle Potenzial Ihres Spiels. Freuen Sie sich auf SWAG-Giveaways, Produktdemonstrationen, eine gemütliche Lounge und vieles mehr. Wir sehen uns dort!

Xsolla's Open House

Montag, 17. März bis Donnerstag, 20. März 9 bis 18 Uhr Freitag, 21. März 9 bis 15 Uhr The Howard 661 Howard St.

Jeder ist eingeladen ein GDC-Ausweis ist nicht erforderlich! Besuchen Sie Xsolla während unseres exklusiven Open House, das Sie die ganze Woche über erwartet, und sprechen Sie mit Branchenführern in ungezwungener Atmosphäre, erkunden Sie innovative Lösungen und informieren Sie sich über bewährte Praktiken bei herausragenden Unternehmen. Freuen Sie sich auf Produktdemonstrationen, aufschlussreiche Gespräche und ein einladendes Setting zum Entspannen. Und entdecken Sie dabei neue Möglichkeiten, Ihr Geschäft mit Videospielen zu optimieren.

Kommen Sie zum Xsolla GDC Mixer

Montag, 17. März 20 bis 22 Uhr The Howard, 661 Howard St.

Der Xsolla GDC Mixer in Partnerschaft mit AppsFlyer, AWS und Nazara Technologies ist eine einzigartige Gelegenheit, sich bei einem leichten Snack und Softdrinks mit der Gaming-Community auszutauschen, über Ihre aktuelle Arbeit zu berichten und Expertenmeinungen einzuholen. Wenn Sie Indie-Entwickler oder Kreativer sind, sollten Sie sich beeilen und sich registrieren! Die Zahl der Einladungen für dieses Event ist begrenzt. Alle Eingeladenen werden per E-Mail benachrichtigt. Um Ihr Interesse zu bekunden, klicken Sie hier: https://events.xsolla.com/xsollagdcmixer

Xsolla Salons

Montag, 17. März bis Donnerstag, 20. März The Howard, 661 Howard St.

Xsolla Salons mit Gaming-Experten laden zu offenen, aufschlussreichen Gesprächen im The Howard ein, die unserer Branche neue Impulse geben. Um Ihr Interesse zu bekunden, klicken Sie hier: https://xsolla.com/salons

Xsolla Game Night

Dienstag, 18. März 18 bis 21.30 Uhr Moscone South Esplanade, Räume 154 und 156

Ein Abend mit klassischen Tischspielen wie UNO und Rock 'Em Sock 'Em Robots und vielen mehr. Sind Sie Fußballfan? Dieses Jahr bringen wir das legendäre EA FC 2025 von Electronic Arts für die Playstation mit UND führen ein Pop-Quiz attraktiven Preisen ein! Einlass ist ab 18 Uhr. Damit Sie bei Kräften bleiben, werden leichte Snacks und Erfrischungsgetränke gereicht. Spielen Sie mit anderen Game-Enthusiasten, lernen Sie tolle Leute kennen und knüpfen Sie schon vor der GDC Kontakte!

XSOLLA-VORTRÄGE BEI DER GDC 2025

"The Industry: Where We Have Been Where We Are Going"

Dienstag, 18. März 9.30 bis 10.30 Uhr Moscone West, Raum 2024

Chris Hewish beleuchtet die Entwicklung von Spielen, neuen Trends und der Zukunft von Entwicklern und Publishern. Die Videospielindustrie hat sich von einer Nischenunterhaltung zu einem globalen Wirtschaftsfaktor entwickelt, der von einer rasanten technologischen Entwicklung, wachsenden Spielererwartungen und neuen Geschäftsmodellen angetrieben wird. Bei dieser Session werfen wir einen Blick zurück auf die wichtigsten Meilensteine, die die Branche geprägt haben vom Aufstieg des digitalen Vertriebs und der Free-to-Play-Monetarisierung bis hin zur Entstehung von plattformübergreifendem Spielen und Live-Service-Gaming. Begeben Sie sich mit Chris auf eine Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Gaming und gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, wie Sie die nächsten großen Veränderungen in der Branche meistern können.

"The Scariest Threat In Mobile Gaming: Losing Control Of Your Players"

Dienstag, 18. März 10.50 bis 11.50 Uhr Moscone West, Raum 2024

Berkley Egenes und Josephine Friday tauschen sich darüber aus, wie Webshops Entwicklern dabei helfen, die Kontrolle über Vertrieb, Marketing und Beziehungen zu Spielern wiederzuerlangen. Beim mobilen Gaming ist der größte Albtraum nicht die Abwanderung von Spielern oder die hohen Kosten für die Nutzerakquise, sondern der Verlust der Kontrolle über die Spieler. Wenn Sie sich ausschließlich auf Plattformen von Drittanbietern verlassen, geben Sie wertvolle Spielerdaten preis, opfern Einnahmen für hohe Plattformgebühren und beschränken Ihre Möglichkeiten, Ihr Publikum direkt zu erreichen. Was ist dabei die größte Gefahr? Dass Sie das Geschäft von anderen aufbauen und nicht Ihr eigenes.

"Xsolla Pay Powering Payments, P(l)ay By New Rules"

Dienstag, 18. März 13.20 bis 13.50 Uhr Moscone West, Raum 2024

Svante Westerberg von Xsolla und Rafael Morgan von Crazygames berichten, wie überholte Zahlungsmodelle die Einnahmen mindern und Xsolla Pay eine globale Reichweite und reibungslose Transaktionen ermöglicht. Bezahlvorgänge im Gaming-Bereich sind nicht nur reine Transaktionen sie prägen das Spielerlebnis. Dennoch folgen viele Entwickler veralteten Regeln und verlieren Einnahmen durch hohe Gebühren, begrenzte Zahlungsoptionen und Plattformbeschränkungen. Doch was wäre, wenn Sie das Spiel wenden könnten? Dank jüngster Fortschritte in der Zahlungstechnologie haben Entwickler jetzt mehr Kontrolle denn je. Stellen Sie sich vor, Sie bieten Spielern reibungslose Checkout-Erlebnisse, unterstützen deren bevorzugte Zahlungsmethoden weltweit und erschließen neue Märkte ohne Barrieren.

"Breaking Myths: The Truth About Measuring UX and Player Acquisition in Mobile Games"

Dienstag, 18. März 14.10 bis 14.40 Uhr Moscone West, Raum 2024

Berkley Egenes von Xsolla und Adam Smart von AppsFlyer nehmen irreführende Metriken, Strategien zur Spielerbindung und effektive Akquise-Taktiken unter die Lupe. Beim Thema Spielerlebnis und Spielerakquise für Handyspiele kursieren jede Menge Mythen, trügerische Kennzahlen und vage Vermutungen. Erreichen Ihre Anzeigen wertvolle Spieler oder führen sie zu Installationen, die wieder abwandern? Motiviert Ihre UX die Spieler oder werden sie durch versteckte Reibungspunkte vergrault? Es ist höchste Zeit, den Nebel zu lichten und einen Blick auf die wirklich wichtigen Daten zu werfen. Bei dieser Session stellen wir Ihnen die Xsolla-Partner von AppsFlyer und eine echte Erfolgsgeschichte vor, um Ihnen anhand von Fallstudien aus der Praxis und konkreten Erkenntnissen zu zeigen, wie Sie die Bindung und Akquise effektiver messen, analysieren und optimieren können.

"The Dirty Truth About Funding And Games"

Dienstag, 18. März 15 bis 15.30 Uhr Moscone West, Raum 2024

Justin Berenbaum von Xsolla, Jenny Xu von Talofa Games und Tony Grayson von Summitsphere zeigen die größten Fehler bei der Spielfinanzierung auf und erläutern, wie sich Entwickler mit Erfolg Investitionen sichern können. Eine solide Finanzierung Ihres Spiels kann den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern Ihres Projekts ausmachen. Doch zu viele Entwickler tappen in dieselben Fallen sie unterzeichnen schlechte Verträge, geben zu viel Kontrolle ab oder ihnen geht im kritischsten Moment das Geld aus diesen Beispielen sollten Sie nicht folgen.

"Gaming in 2030: The Future of Play"

Dienstag, 18. März 15.50 bis 16.20 Uhr Moscone West, Raum 2024

Sam Gaglani und seine Branchenpartner loten die Zukunft von Gaming, Personalisierung und neuen Monetarisierungsmodellen aus. Die Spielebranche entwickelt sich schneller als je zuvor wie wird Gaming wohl im Jahr 2030 aussehen? In einer vorausschauenden Session erkunden wir die Technologien, Trends und Herausforderungen erkunden, die das nächste Zeitalter des Gaming prägen werden. Von hyperpersonalisierten Erlebnissen bis hin zu neuen Möglichkeiten, Inhalte zu besitzen und zu monetarisieren wir befassen uns mit den kommenden Entwicklungen und damit, wie Studios weiterhin die Nase vorn haben können.

"Influencers in Gaming: Hype? Hustle? Huge ROI?"

Dienstag, 18. März 16.40 bis 17.10 Uhr Moscone West, Raum 2024

Rix Tran und seine Partner sprechen über den Einfluss von Influencern im Gaming-Sektor. Influencer sind im Gaming allgegenwärtig sie schüren Hypes, beeinflussen die Meinung der Spieler und entscheiden über Erfolg oder Misserfolg von Neuerscheinungen. Aber sind sie die Investitionen wert, oder findet sich die Branche in einer Sackgasse wieder, ohne Aussicht auf überzeugende ROIs? In dieser Klartext-Session wird die tatsächliche Wirkung von Influencern im Gaming-Bereich aufgeschlüsselt. Von durchschlagendem Erfolg bis hin zu kostspieligen Fehlschlägen wir untersuchen, was funktioniert und was nicht und wie man den Unterschied erkennt.

"WTF: Web3, Tokens and Fun!"

Dienstag, 18. März 17.30 bis 18 Uhr Moscone West, Raum 2024

Lee Jacobson und Rytis Joseph Jan von Xsolla und Jose Anaya von MatterLabs/ZKsync werfen einen kritischen Blick auf den aktuellen Stand von Web3-Spielen und trennen dabei Hype von echten Chancen. Web3 ist mit dem Versprechen angetreten, das Gaming durch Spielerbeteiligung, dezentrale Wirtschaft und neue Monetarisierungsmodelle grundlegend zu verändern. Aber seien wir ehrlich: Die Reise verlief nicht ohne Pannen. Wie geht es nun weiter? Und vor allem: Wie können wir Web3-Spiele entwickeln, die wirklich Spaß machen und nicht nur als Gameplay getarnte Finanzexperimente sind? Seien Sie dabei, wenn wir Fakten von Fiktion trennen, hart erkämpfte Lektionen weitergeben und die Zukunft des Blockchain-Gaming ergründen.

TREFFEN SIE XSOLLA AUF DER GDC 2025

Sichern Sie sich einen Termin mit den Xsolla-Experten für Game Commerce: GDC 2025 Vereinbaren Sie einen Termin mit Xsolla

Erfahren Sie mehr über Vorträge und Networking-Events: Besuchen Sie uns auf der GDC 2025! Xsolla

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für die Vermarktung von Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Game Commerce-Segment verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250313815123/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com