HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat das Kursziel für MLP von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe im vierten Quartal die Erwartungen ungefähr erfüllt, schrieb Analyst Henry Wendisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwähnte noch eine erhöhte Dividende und den mittelfristigen Ausblick, der auf anhaltenden demografischen Trends basiere. Während sogenannte "Babyboomer" in den Ruhestand gingen, sei gleichzeitig eine Erbschaftswelle zu beobachten./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:48 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:48 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006569908