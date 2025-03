iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra und Pixel 9 Pro XL: Die drei Smartphones gehören zu den besten Geräte, die es derzeit auf dem Markt gibt. Wir haben sie getestet. Die drei Smartphones haben vieles neben dem hohen Einstiegspreis von über 1.000 Euro vieles gemein und dennoch unterscheiden sie sich in vielen Belangen. Was macht die drei Modelle jeweils aus? iPhone 16 Pro Max: Apples bestes und teuerstes Das iPhone 16 Pro (Max) ist unter anderem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...