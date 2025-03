Wien (www.fondscheck.de) - Barmenia Gothaer Asset Management beruft neuen Vorstandssprecher - FondsnewsGerrit Heine tritt im Sommer die Nachfolge von Christof Kessler als Vorstandssprecher der Barmenia Gothaer Asset Management an, so die Experten von "FONDS professionell".Kessler, der im Vorstand des Anfang 2025 frisch fusionierten Asset Managers der Barmenia Gothaer Versicherung das Front Office verantworte, gehe zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand. Das teile der Versicherer mit. ...

