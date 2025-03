Stuttgart (ots) -45-minütige Dokumentation "Sally - Deutschlands Back-Queen" / ab sofort in der ARD Mediathek und am 17. März 2025 um 21 Uhr im SWRDie SWR Doku "Sally - Deutschlands Back-Queen" erzählt die Erfolgsgeschichte von Saliha Öczan, alias Sally, aus dem badischen Waghäusel, die mit Koch- und Backvideos im Internet, Deutschlands erfolgreichstes Unternehmen für digitalen Food-Content entwickelt hat: "Sallys Welt". Sie entwickelt ein innovatives Geschäftsmodell, was vorher noch nie so denkbar war. Die Promis kommen auch zu ihr. Johann Lafer, Ross Anthony, die Band "The BossHoss" oder Max Giesinger - sie alle waren schon in Sallys "Studio-Küche" zu Gast. "Sally - Deutschlands Back-Queen" ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 17. März um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt.Mit Food-Content zum ErfolgSaliha Özcan, alias Sally hat geschafft, wovon Millionen junger Menschen träumen, sie ist ein Star in den sozialen Medien mit großem wirtschaftlichem Erfolg. Mit Koch- und Backvideos fürs Internet hat sich Sally selbstständig gemacht und ihr Unternehmen innerhalb weniger Jahre zu Deutschlands erfolgreichstem Anbieter für digitale Inhalte rund ums Thema Essen entwickelt.Die SWR Doku "Sally - Deutschlands Back-Queen" erzählt die Erfolgsgeschichte von Saliha Öczan, die ihren Unternehmenssitz im badischen Waghäusel "Sallyconvalley" nennt. Gleichzeitig hat Sally ihr Unternehmen zu einer führenden Marke für Back- und Kochzubehör ausgebaut. Mehr als 100 Mitarbeitende beschäftigt die junge Unternehmerin und die Firma wächst stetig weiter.Die digitale "vom Tellerwäscher zum Millionär"-StoryDie Unternehmensgeschichte von Sally war vor 20 Jahren noch nicht denkbar: Sally vereint mit ihrer Erfolgsgeschichte digitale Strategien, Social Media Phänomene, traditionelle Produktionsbereiche und die Strahlkraft einer Unternehmerinnenpersönlichkeit zu einem innovativen Geschäftsmodell.Mittlerweile hat Sally einen Popularitäts- und Prominentenstatus erreicht, der weit über die Kreise der social-media-affinen Zielgruppen hinausgeht. Sie ist regelmäßig Gast in den populärsten Fernsehsendungen, bei Charity-Veranstaltungen, bei Preisverleihungen. Und die Promis kommen auch zu ihr. Johann Lafer, Ross Anthony, die Band "The BossHoss" oder Max Giesinger - sie alle waren schon in Sallys "Studio-Küche" zu Gast.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Weitere Informationen: http://swr.li/sally-deutschlands-back-queen-2025Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5991174