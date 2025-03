Die meistgehandelten Produkte: DAX mit Kurssprung zum Wochenausklang!

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenausklang freundlich. Der DAX setzt am Freitagmorgen die positive Entwicklung der letzten Tage fort. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Makroökonomischen Entwicklungen aus den USA sowie auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Ukraine.

Aktien im Fokus:

Daimler Truck: Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Gewinns und plant ein Sparprogramm in Europa, um den Herausforderungen im Marktumfeld zu begegnen.

BMW: Der Automobilhersteller bleibt 2025 vorsichtig, da Zölle und das China-Geschäft das Unternehmen belasten könnten.

Redcare: Nach positiven Nachrichten avancierte Redcare zum Favoriten im MDax und verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg.

Insgesamt bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Anleger beobachten die internationalen Entwicklungen genau und warten auf weitere Impulse für die kommenden Handelstage.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bear UG2ELL 26,46 22959,82 Punkte 25588,528342 Punkte 8.59 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2MCW 28,67 22959,82 Punkte 25809,088076 Punkte 7.93 Open End DAX® Bull UG25ZG 13,47 22949,00 Punkte 21618,883797 Punkte 17.4 Open End DAX® Bear UG12LL 11,69 22944,00 Punkte 24107,069203 Punkte 8,68 Open End Alibaba Group Holding Bull UG1TTN 4,860 138,395 USD 88,931543 USD 2.66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Broadcom Inc. Call HD6F4Q 3,580 196,11 USD 205,00 USD 3.02 17.06.2026 Rheinmetall Call UG0JV2 43,23 1364,00 EUR 1000,00 EUR 2.68 17.09.2025 Microsoft Corp. Call HD576T 5,080 382,65 USD 360,00 USD 4.78 17.12.2025 DAX® Call UG3JE5 0,610 22942,50 Punkte 24700,00 Punkte 41.35 11.04.2025 SAP SE Call UG0YAN 0,850 239,675 EUR 200,00 EUR -5.68 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6QGF 29,43 22917,50 Punkte 20313,65137 Punkte 10 Open End Boeing Co. Long HD2SW2 4,800 159,28 USD 79,687041 USD 2 Open End Siemens Energy Long HD5A7K 1,370 59,86 EUR 48,292941 EUR 6 Open End DAX® Short UG2CJ6 1,250 22907,00 Punkte 24071,385506 Punkte -15 Open End Bechtle AG Long HC15Y8 4,890 40,27 EUR 25,112488 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

