Das milliardenschwere Paket für Verteidigung und Infrastruktur hat eine wichtige Hürde genommen: Die Fraktionsspitzen von Union, SPD und Grünen haben sich heute Mittag nach langen Diskussionen geeinigt. Dieser Schritt kommt am Aktienmarkt gut an. Vor allem einige heimischen Small und Mid Caps profitieren überproportional. Der amtierende Bundestag könnte das Finanzpaket am kommenden Dienstag beschließen, anschließend ist auch noch eine Zustimmung des Bundesrats mit einer Zweidrittelmehrheit erforderlich. ...

