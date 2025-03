HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Übereinstimmung mit der Regierungsrichtlinie zur Förderung der vietnamesischen Kultur- und Kreativwirtschaft hat sich die vietnamesische Version von "Call Me By Fire" mit dem Titel "Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai", produziert von der YeaH1 Group, zu einer transformativen Kraft in der Unterhaltungslandschaft des Landes entwickelt. Als Vietnams erfolgreichste Fernsehshow im Jahr 2024 mit zahlreichen Auftritten, die die Trendcharts von YouTube anführen, markiert die Show einen entscheidenden Schritt auf dem Weg Vietnams zu einer weltweit anerkannten Kulturindustrie, die Innovation fördert, Talente unterstützt und internationale Standards erfüllt.

Durchbrechen von Grenzen: Eine Reality-Musikshow, die die Gesellschaft verändert

Die Show wurde ursprünglich auf der Grundlage der Show Call Me By Fire von MangoTV adaptiert und bringt 33 angesehene Männer über 30 zusammen - renommierte Stars und einflussreiche Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, darunter Musik, Tanz, Film, Sport und Fotografie. Die Show hat sich über einen reinen Musikwettbewerb hinaus zu einer starken kulturellen und sozialen Bewegung entwickelt, die das Publikum inspiriert und die Landschaft der Kreativwirtschaft Vietnams neu definiert.

Durch innovative Produktion hauchte die Show traditionellen vietnamesischen Kunstformen wie "Cheo" oder "Cai luong" neues Leben ein und machte das Erbe einem vielfältigen Publikum zugänglich. Selbst im digitalen Zeitalter bringt die Show Familien mit mehreren Generationen zusammen und lässt die gemeinsame Begeisterung und die Diskussionen wie in der goldenen Ära des Fernsehens wieder aufleben. Sie hat auch Vietnamesen aus dem Ausland nach Hause gebracht und damit den tiefgreifenden grenzüberschreitenden Einfluss der Show unter Beweis gestellt. Dabei geht es um mehr als nur Unterhaltung. Eine bestimmte Aufführung - voller Geschichten und Emotionen - fand beim Publikum großen Anklang und trug dazu bei, Spenden für über 100 lebensrettende Herzoperationen zu sammeln.

Spektakuläre Darbietungen zogen das Publikum in ihren Bann und machten vietnamesische Musik weltweit bekannt.

Neue Maßstäbe für die Unterhaltungsbranche in Vietnam

Die Show ist ein Meilenstein für die Unterhaltungsbranche in Vietnam und präsentiert eine hochwertige Produktion, Inszenierung und Beleuchtung, die internationalen Standards in nichts nachsteht. Die Show hat eine neue Welle der Musikbegeisterung ausgelöst und die Leidenschaft junger Zuschauer für vietnamesische Künstler neu entfacht.

Mit Rekordeinschaltquoten im nationalen Fernsehen und einer beispiellosen Anzahl an renommierten nationalen Auszeichnungen hat die Show sowohl bei Branchenexperten als auch beim Publikum großen Anklang gefunden. Der Wert des Programms wurde auch vom Premierminister Vietnams anerkannt, was das Engagement der Regierung für die Förderung und nachhaltige Entwicklung der vietnamesischen Kulturbranche unterstreicht.

Das Konzert ist zu einem kulturellen Phänomen geworden.

Kultureller Einfluss treibt das Wirtschaftswachstum in Vietnam an

Der Erfolg geht weit über die Fernsehbildschirme hinaus und dominiert die Live-Unterhaltungsszene Vietnams. An vier Abenden waren die Konzertkarten in weniger als 90 Minuten ausverkauft, und es werden über 140.000 Fans erwartet, was einen neuen Branchenrekord darstellt. Neben den direkten wirtschaftlichen Vorteilen für die lokale Unterhaltungsbranche fördert die Show ein lebendiges Ökosystem von Aktivitäten, die von Fans initiiert werden. Dazu gehören Spendenaktionen für wohltätige Zwecke, soziale Projekte zur Ehrung von Künstlern und ein Aufschwung in verwandten Branchen wie Tourismus und Werbung, was den erheblichen kulturellen und wirtschaftlichen Einfluss der Veranstaltung unterstreicht.

Außerdem werden die Fans am 22. März 2025, am dritten Konzerttag in Ho-Chi-Minh-Stadt, versuchen, einen Guinness-Weltrekord für die größte Versammlung von Menschen in traditioneller vietnamesischer Kleidung aufzustellen, was die Rolle der Show bei der Erhaltung der Kultur und des Nationalstolzes weiter festigen wird.

Zusätzlich zu dieser Dynamik wird "Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie" eine filmische Hommage an das Engagement des Produktionsteams und der 33 geschätzten Teilnehmer sein. Der Dokumentarfilm fängt authentische, herzergreifende Momente durch eine filmische Linse ein und zielt darauf ab, den Geist der Show zu bewahren und gleichzeitig zur wachsenden Entwicklung der vietnamesischen Unterhaltungsindustrie beizutragen.

Da Vietnam seine Bemühungen zum Aufbau eines florierenden Unterhaltungssektors beschleunigt, dient die Show als Paradebeispiel dafür, wie strategische Investitionen, künstlerische Exzellenz und kulturelle Bewahrung die globale Präsenz des Landes stärken können.

