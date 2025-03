Spätestens seit der Veröffentlichung von DeepSeeks KI-Chatbot ist klar, dass China im Technologie-Wettkampf in der ersten Liga spielt. Das unterstrich zuletzt auch die University of Science and Technology of China (USTC), an der Forscher mit dem Quantenprozessor Zuchongzhi-3 einen bedeutenden Durchbruch erzielt haben.Der supraleitende Prototyp mit 105 Qubits und 182 Kopplungselementen übertrifft seinen Vorgänger Zuchongzhi-2 deutlich und zählt zu den leistungsfähigsten Quantencomputern weltweit. ...

