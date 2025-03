Nachdem die D-Wave Quantum-Aktie am Montag fast auf ihr Jahrestief gefallen war, ging es in den letzten drei Tagen steil nach oben. Von Dienstag bis Donnerstag schoss der Kurs des kanadischen Quantencomputerherstellers um +50% in die Höhe. Und auch am Freitagvormittag geht die Kursrallye mit einem Plus von über +10% weiter. Was steckt hinter der jüngsten Euphorie rund um die D-Wave Quantum-Aktie? Überraschend gute Zahlen und eine Mega-Prognose Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...