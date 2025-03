Die Robo-Taxis von Waymo haben im vergangenen Jahr regelmäßig falsch geparkt. Dadurch sind knapp 65.000 US-Dollar in Strafen für das Robo-Taxi-Unternehmen zusammengekommen. Doch menschliche Falschparker haben noch die Nase vorn. Waymo hat seine Robo-Taxis mittlerweile in vier amerikanischen Städten im Einsatz - Austin, Phoenix, Los Angeles und San Francisco. Gerade in San Francisco haben die Fahrzeuge aber offenbar Schwierigkeiten damit, sich an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...