In der neuesten Folge des Money Train begrüßen wir den Fondsmanager Dr. Hendrik Leber von ACATIS, einen der bekanntesten Value Investoren Deutschlands. Wir fragen den Experten, welche Aktien er aktuell in sein Portfolio aufnehmen würde und wie sich Anleger seiner Ansicht nach in der derzeit angespannten Marktlage optimal positionieren sollten, während die Welt ins Chaos steuert und die Börse mit ihr wankt. Dr. Leber erläutert seine Sicht auf die Trump-Zölle, die er als sinnlose Zollpolitik bezeichnet, ...

