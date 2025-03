Heute war nicht nur ein starker Handelstag für den DAX, sondern auch ein starker Tag für die Unabhängigkeit Europas. Mit der wiedergewonnen finanziellen Beweglichkeit kann Deutschland nun notwendige strukturelle Reformen angehen und gleichzeitig auf ein Ende der konjunkturellen Talsohle hoffen. Die Anlegerstimmung hat sich heute mit einem Schlag gedreht. Die einwöchige Korrektur im DAX scheint mit dem Erreichen der 23.000er Marke vorüber.

Dennoch bleibt der Markt technisch anfällig, solange kein neues Rekordhoch erreicht wird. Die Leerverkäufer werden in den kommenden Stunden und Tagen versuchen, noch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die Luft wird aber zunehmend dünn. Das Finanzpaket ist wohl beschlossen, die Abstimmung am Dienstag nur noch Formsache. Europäische Zentralbank und Ratingagenturen geben Daumen hoch und das tun auch die Anleger. Jetzt kommt es auf die Details an, was in den Paketen steht und wie die genaue Ausgestaltung aussieht. Anleger wollen wissen, wie viel Geld bei einzelnen Unternehmen wie Rheinmetall ankommen könnte.

Noch besteht ein nennenswerter Teil der Kursaufschläge aus Spekulationen, die mit aller Wahrscheinlichkeit nach durch echtes Geschäft ausgekleidet werden dürften. Wie das genau aussehen wird, ist aber offen. Jetzt muss man die Details einfach auch mal abwarten. Den stärksten Effekt auf das Wachstum würde es sicherlich geben, wenn das Finanzpaket durch weitere EZB-Leitzinssenkungen flankiert würde. Der jüngste Rückgang der Inflation steht dem zumindest nicht im Weg.

