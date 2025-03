© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Kursziel nach dem anderen überholt die Rheinmetall-Aktie. Zeit für einen Aktiensplitt? Die Rheinmetall-Aktie setzte heute ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Am Donnerstag hat die Deutsche Bank Research das Kursziel für Rheinmetall von 1040 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Freitag wurde das Kurziel bereits geschluckt. Die Aktie ballerte zwischenzeitlich auf rund 1.380 Euro nach oben. Anders Hauck Aufhäuser. Es hat das Kursziel für Rheinmetall fast verdoppelt von 920 auf 1800 Euro und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern stehe vor einem "explosiven Wachstum", schrieibt Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden …