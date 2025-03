Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS98138J3059 Workhorse Group Inc. 14.03.2025 US98138J4040 Workhorse Group Inc. 17.03.2025 Tausch 12,5:1KYG1329V2058 Blue Hat Interactive Entertainment Technology 14.03.2025 KYG1329V1142 Blue Hat Interactive Entertainment Technology 17.03.2025 Tausch 100:1