Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), der weltweit größte unabhängige Abfüller von Coca-Cola-Produkten, verzeichnet derzeit bedeutende Fortschritte bei seiner Marktpräsenz und seinem Produktangebot.

Aufnahme in den FTSE 100

Nach Reformen der Börsennotierungsregeln an der Londoner Börse wurde CCEP in den FTSE 100 Index aufgenommen. Bei der jüngsten vierteljährlichen Neuordnung stieg das Unternehmen als 25. größtes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 31,5 Milliarden Pfund in den Index ein. Dieser Schritt erhöht die Sichtbarkeit bei Investoren und unterstreicht die bedeutende Rolle des Unternehmens in der Getränkeindustrie.

Ausscheiden einer Führungskraft

CCEP gab bekannt, dass die nicht-geschäftsführende Direktorin Dagmar Kollmann nach der Jahreshauptversammlung im Mai 2025 in den Ruhestand treten wird. Kollmanns Amtszeit umfasste wichtige Beiträge, insbesondere bei der Übernahme des Philippinen-Geschäfts. Der Nominierungsausschuss prüft derzeit die Zusammensetzung des Vorstands im Hinblick auf ihren Abgang.

Neues Flaschenformat für den deutschen Markt

Als Reaktion auf veränderte Konsumentenwünsche plant CCEP die Einführung eines neuen 0,85-Liter-PET-Flaschenformats in Deutschland ab April. Dies markiert das erste Mal seit 17 Jahren, dass eine Einweg-PET-Flasche größer als 0,5 Liter auf dem deutschen Markt eingeführt wird. Die Initiative zielt darauf ab, dem wachsenden Trend kleinerer Haushalte gerecht zu werden. Die neue Flasche wird für Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite und Mezzo Mix verfügbar sein. Die Umrüstung von drei deutschen Werken für die Produktion dieser Flaschen erforderte eine Investition von 1,5 Millionen Euro. Je nach Marktresonanz besteht die Möglichkeit, dieses neue Format auf andere europäische Länder, einschließlich Spanien, auszuweiten.

Umweltinitiativen in Spanien

In Spanien hat CCEP zusammen mit ECODES, dem Verband der Gastronomie- und Tourismusunternehmer von Castellón und dem Stadtrat von Castellón die Kampagne "Hostelería PorElClima" ins Leben gerufen. Diese Initiative hat die Unterstützung von 198 Gastronomiebetrieben in Castellón gewonnen und zielt darauf ab, Nachhaltigkeit im Gastgewerbe zu fördern. Teilnehmende Betriebe werden ermutigt, Maßnahmen wie effiziente Wassernutzung, Glaswiederverwendung, LED-Beleuchtung und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen umzusetzen. Die Kampagne unterstreicht die Rolle der Branche bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Förderung von Umweltverantwortung.

