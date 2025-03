NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 110,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,29 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Anleihen. Die als sicher geltenden Festverzinslichen waren weniger gefragt. Für verhaltenen Optimismus sorgte am Freitag die Hoffnung, dass sich ein befürchteter Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA in letzter Minute noch abwenden lässt. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, lenkte ein und argumentierte, ein sogenannter Shutdown der Regierung würde nur Präsident Donald Trump in die Karten spielen: Entstehendes Chaos würde von seiner Agenda ablenken.

Ein schwaches Konsumklima bewegte den Anleihemarkt kaum. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März angesichts wachsender Inflationssorgen unerwartet deutlich eingetrübt. Es sank auf den niedrigsten Stand seit November 2022.

"Angesichts der Verschärfung der Zollpolitik von Präsident Donald Trump sind die Verbraucher im gesamten politische Spektrum zunehmend besorgt, dass die zusätzlichen Zölle letztendlich zu höheren Kosten führen", sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage, in einer Erklärung. Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen auf kurze Sicht stark an. Auf Sicht von einem Jahr kletterten sie von 4,3 Prozent im Vormonat auf 4,9 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit dem Jahr 2022. Auch die längerfristigen Inflationserwartungen stiegen an. Höhere Inflationserwartungen sprechen gegen erneute Zinssenkungen der US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf./jsl/ngu