© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Ist das der Rebound? Der Markt zeigt sich seit Donnerstag wieder stärker. Analyst Tom Lee hat dazu eine deutliche Meinung.Der S&P 500 zeigt sich am Freitag Erholungskurs, nachdem der Index in den Korrekturbereich gefallen war. Dennoch bleiben Anleger vorsichtig - viele, die zuletzt den "Dip" gekauft haben, erlebten rasch weitere Kursverluste. Trotz der heftigen Verkäufe - ausgelöst durch Sorgen über Trumps Zollpolitik - gibt es optimistische Stimmen, die eine baldige Erholung erwarten. Tom Lee, Leiter der Forschungsabteilung bei Fundstrat Global Advisors, ist optimistisch. In einem aktuellen Bericht erkennt Lee an, dass die Schlagzeilen zur Zollpolitik derzeit die Märkte belasten. Mit dem …