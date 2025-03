The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2025ISIN NameKYG1329V2058 BLUE HAT INT.E.TE.DL-,001US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AAUS44931Q1040 ICC HOLDINGS INC. DL-,01US98138J3059 WORKHORSE GROUP DL-,001