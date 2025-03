Der Katzenjammer an den Börsen ist derzeit groß. In den USA deutlich mehr als in Deutschland. Das böse Wort Rezession macht wieder die Runde. Der Börsenpunk ist durchaus besorgt. Sollten sich speziell die Zollstreitigkeiten weiter hochschaukeln, könnte es zu deutlich heftigeren Einschlägen an den Börsen kommen.Umso wichtiger ist in einem solchen Umfeld das 80-Prozent-Depot. Der Börsenpunk präsentiert stolz einen Neuzugang. Sherwin-Williams ist ein US-Spezialist für Farben und Beschichtungen. Das ...

