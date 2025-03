Der Softwarekonzern verzeichnet einen Umsatzanstieg von 20% auf über 10 Milliarden Dollar und verstärkt seine Marktposition durch strategische Übernahmen.

Constellation Software hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 16 Prozent im Jahresvergleich und erreichte 2,703 Milliarden Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 2.995,00 Euro, was einem Anstieg von 1,53 Prozent entspricht, während die Aktie in den letzten 30 Tagen einen deutlichen Rückgang von 8,83 Prozent verzeichnete.

Das Wachstum wurde durch einen organischen Anstieg von 1 Prozent und eine Steigerung von 2 Prozent nach Bereinigung um Wechselkursschwankungen getrieben. Für das Gesamtjahr wuchsen die Umsätze um 20 Prozent auf insgesamt 10,066 Milliarden Dollar.

Wichtige Finanzkennzahlen

Viertes Quartal 2024:

Nettogewinn: Anstieg um 102 Prozent auf 285 Millionen Dollar oder 13,44 Dollar pro verwässerter Aktie

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (CFO): Anstieg um 33 Prozent auf 678 Millionen Dollar

Freier Cashflow für Aktionäre (FCFA2S): Anstieg um 48 Prozent auf 482 Millionen Dollar

Gesamtjahr 2024:

Nettogewinn: Anstieg um 29 Prozent auf 731 Millionen Dollar oder 34,48 Dollar pro verwässerter Aktie

CFO: Anstieg um 23 Prozent auf 2,196 Milliarden Dollar

FCFA2S: Anstieg um 27 Prozent auf 1,472 Milliarden Dollar

Diese Zahlen unterstreichen die robuste finanzielle Gesundheit und betriebliche Effizienz des Unternehmens.

Dividendenankündigung

Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von 1,00 Dollar pro Aktie angekündigt, die am 15. April 2025 an Aktionäre ausgezahlt wird, die am 28. März 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz als anrechnungsfähige Dividende ausgewiesen.

Akquisitionen und Wachstumsstrategie

Im vierten Quartal 2024 schloss Constellation Akquisitionen im Gesamtwert von 475 Millionen Dollar ab, einschließlich übernommener Barmittel, mit aufgeschobenen Zahlungen im Wert von 144 Millionen Dollar, was eine Gesamtgegenleistung von 620 Millionen Dollar bedeutet. Für das Gesamtjahr beliefen sich die Akquisitionen auf 1,792 Milliarden Dollar, was den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz und Dienstleistungsangebote widerspiegelt.

Analysten-Einschätzungen

Analysten weisen darauf hin, dass die Bewertung von Constellation Software im Vergleich zu einigen Branchenkollegen konservativer ausfällt. Das Unternehmen wird mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa sieben gehandelt, was deutlich unter dem Wert von Palantir Technologies liegt, das ein Verhältnis von 67 aufweist. Diese erhebliche Bewertungsdifferenz deutet darauf hin, dass die Aktie von Constellation unterbewertet sein könnte und potenzielle Anlagemöglichkeiten bietet.

Fazit

Die aktuellen Finanzergebnisse von Constellation Software unterstreichen die starke Wachstumsdynamik des Unternehmens, seine effektive Akquisitionsstrategie und sein Engagement für die Schaffung von Aktionärswert. Mit einer Erholung von 24,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, aber immer noch 10,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, zeigt die Aktie trotz der jüngsten Schwäche eine starke langfristige Performance mit einem Plus von 17,68 Prozent über die letzten 12 Monate.

