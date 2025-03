Betriebliche Höhepunkte

Im vierten Quartal 2024 verzeichnete Devon Energy einen beachtlichen Produktionsanstieg von 28% im Jahresvergleich auf 848.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd). Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 31,40 € und hat sich damit vom 52-Wochen-Tief von 29,43 € etwas erholt. Diese Produktionssteigerung wurde maßgeblich durch die 5-Milliarden-Dollar-Übernahme der Williston-Basin-Anlagen von Grayson Mill Energy unterstützt.

Finanzieller Ausblick

Die Aktie von Devon Energy hat in den letzten 12 Monaten einen deutlichen Rückgang von 28,54% verzeichnet. Trotz der jüngsten operativen Erfolge liegt der Kurs noch immer 38,10% unter dem 52-Wochen-Hoch von 50,73 €, das im April 2024 erreicht wurde.

Führungswechsel

Dividendenerhöhung

Strategische Übernahme

Die Übernahme der Williston-Basin-Anlagen von Grayson Mill Energy für 5 Milliarden Dollar stellt eine bedeutende Erweiterung der Produktionskapazitäten von Devon Energy dar. Diese Akquisition war ein wesentlicher Faktor für den Produktionsanstieg im vierten Quartal und unterstreicht die Expansionsstrategie des Unternehmens.

Marktposition

Devon Energy kämpft derzeit mit herausfordernden Marktbedingungen, was sich in der technischen Bewertung widerspiegelt. Mit einem RSI-Wert von 21,7 gilt die Aktie als überverkauft. Zudem liegt der Kurs deutlich unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, insbesondere 16,07% unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 37,41 €, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

