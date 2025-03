Droht das Ausbleiben einer Altcoin Season? Bitcoin-Dominanz auf neuem Höchststand

Viele Anleger fragen sich aktuell, ob es überhaupt eine Altcoin Season im laufenden Bullenzyklus geben wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht es nicht danach aus, und neue Daten untermauern diese These. Die Kryptomärkte sind in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, wobei Bitcoin zeitweise unter die Marke von 80.000 US-Dollar fiel und viele Altcoins noch stärker auf den Ausverkauf reagierten.

Bitcoin-Dominanz erreicht über 61 Prozent

In den vergangenen Wochen sind die Kryptomärkte stark unter Druck geraten. Der Bitcoin fiel zeitweise unter die Marke von 80.000 US-Dollar, während viele Altcoins noch stärker auf den Ausverkauf reagierten, der unter anderem von der Zollpolitik Donald Trumps und der Aussicht auf langsamer sinkende Zinsen getrieben wurde. So fiel etwa Ethereum unter die Marke von 2.000 US-Dollar, während Ripple (XRP) die Marke von 2,00 US-Dollar testete.

Aktuelle Daten von Matrixport zeigen, dass die Bitcoin-Dominanz von ihren Tiefs im Dezember bei 54 Prozent zuletzt wieder auf über 61 Prozent gestiegen ist. Das sind schlechte Nachrichten für eine potenzielle Altcoin-Saison, denn üblicherweise geht die Dominanz des Bitcoins vor dem Beginn dieses Zyklusabschnitts deutlich zurück. Laut Matrixport sind "erfahrene Händler von Altcoins zu Bitcoin gewechselt, das trotz seines eigenen Rückgangs den breiteren Kryptomarkt deutlich übertroffen hat."

Veränderte Marktbedingungen erschweren Altcoin-Rally

Allerdings ist im aktuellen Bullenzyklus scheinbar alles anders als in den vergangenen Jahren, so zumindest die Ansicht vieler Anleger und Experten. Einige Marktbeobachter wie der bekannte charttechnische Analyst Ali Martinez prognostizieren sogar, dass es im aktuellen Bullrun keine Altcoin Season geben dürfte.

Der Experte begründet dies vor allem mit der schieren Anzahl der inzwischen vorhandenen Altcoins. Aktuell sind laut Martinez etwa 36,4 Millionen Projekte aktiv, während es im Bullenzyklus 2017/18 nur rund 3.000 und in der ersten Altcoin-Season 2013/14 weniger als 500 waren. Da die Marktbedingungen grundlegend verändert sind und es für Projekte schwieriger geworden ist, an Kapital zu gelangen, dürfte es laut dem Experten für die breite Masse an Kryptowährungen schwierig werden, genügend Nachfrage zu generieren, um Bitcoin zu übertreffen.

Bitcoin Bull: Ein Presale-Projekt mit Bitcoin-Bindung

Wer jetzt auf Bitcoin setzen, aber trotzdem noch die Chancen bei Altcoins wahrnehmen möchte, kann einen Blick auf das Bitcoin Bull Projekt werfen. Dieses einzigartige Konzept vereint die Mutter aller Kryptowährungen mit Memecoins und bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem Token von der Entwicklung des Bitcoins zu profitieren.

Bei diesem Projekt gibt es immer dann Token-Burns oder Airdrops von echten BTCs an Anleger, wenn Bitcoin bestimmte Meilensteine erreicht. Der Fahrplan sieht unter anderem Token-Verbrennungen bei 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar sowie BTC-Airdrops bei 150.000, 200.000 und 250.000 US-Dollar vor. Aktuell hat der Presale bereits 3,6 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt, womit die nächste Preiserhöhung in greifbare Nähe rückt.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.