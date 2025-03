XRP überschreitet wieder die 2-Dollar-Marke: Kurs könnte bis auf 4,48 US-Dollar steigen

Nach einem deutlichen Rücksetzer hat der XRP-Kurs erneut die 2,00 US-Dollar-Marke überschritten und notiert aktuell bei rund 2,31 US-Dollar, was einem Plus von 3,3 Prozent entspricht. Zuvor war der Kurs auf 1,91 US-Dollar gefallen und hatte unter der XRP-Community für Besorgnis gesorgt. Die allgemeine Marktschwäche, die durch Kursrückgänge bei Bitcoin und den Aktienmärkten verursacht wurde, hatte fast alle Altcoins mit nach unten gezogen. Nun verbessert sich die Stimmung wieder und aktuelle Gerüchte unterstützen den Kursaufschwung.

Wichtige Kursziele bei 3,31 und 4,48 US-Dollar

Ein potenzieller Ausbruch nach oben könnte XRP bis in den Bereich von 3,31 US-Dollar treiben, wo der Januar-Höchststand lag. An dieser Marke erwarten Analysten eine erste Zone für Gewinnmitnahmen. Falls der Kurs diese Hürde überwindet, rückt das Niveau von 3,91 US-Dollar als nächstes Ziel in den Fokus der Anleger - dies würde ein neues Allzeithoch für XRP bedeuten. Ein weiterer Kursschub könnte sogar den Weg bis auf 4,48 US-Dollar ebnen.

Das Chartbild bleibt allerdings anfällig für Rückschläge. Ein Rutsch unter die 2,00 US-Dollar-Marke würde die Aufwärtsdynamik deutlich schwächen. Auch die politische Lage und Entscheidungen des US-Präsidenten belasten weiterhin die Märkte. Bei einem erneuten Rückgang käme wahrscheinlich wieder der Bereich um 1,90 US-Dollar ins Spiel, der als wichtiges Unterstützungsband gilt.

Mind of Pepe: KI-Projekt im Presale-Stadium

Risikofreudige Trader sollten neben XRP auch einen Blick auf das KI-Projekt Mind of Pepe werfen, das sich als potenzieller Helfer für mehr Trading-Erfolg präsentiert. Die Entwickler kombinieren fortschrittliche künstliche Intelligenz mit Echtzeit-Daten, um neue Trends möglichst früh zu erkennen. Die Plattform durchsucht Social-Media-Kanäle, analysiert Blockchain-Daten und erfasst Wallet-Aktivitäten großer Adressen.

Der Presale von Mind of Pepe hat trotz unsicherer Marktlage bereits knapp 7,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das erst etwa einen Monat alte Projekt findet Anklang bei vielen Tradern, die auf höhere Renditen hoffen. Der MIND-Token wird aktuell zu einem Einstiegspreis von 0,0035095 US-Dollar angeboten, bevor die nächste Finanzierungsphase in Kürze beginnt. Das System arbeitet mit zwei spezialisierten KI-Modellen, die Marktstimmungen und Daten von Plattformen wie CoinMarketCap in Echtzeit auswerten.

