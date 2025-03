Beliebter Krypto-KI-Agent zeigte beste Investmentchance in Echtzeit auf

Der Vorverkauf des beliebten Krypto-KI-Agenten Mind of Pepe hat nun schon mehr als 7,33 Mio. USD eingenommen und nähert sich seinem Ausverkauf. Denn, obwohl der Kryptomarkt zuletzt einen Rückgang der Bewertung auf 2,73 Bil USD erlitten hat, ist die Nachfrage nach dem $MIND-Coin bisher ungebrochen.

Schließlich wird ein besonders leistungsstarker KI-Agenten entwickelt, welcher seinen Nutzern unter anderem die vielversprechendsten Investmentideen des Kryptomarktes aufzeigt. Mithilfe seiner hohen Geschwindigkeit und Trefferquote sollen Investoren dabei einen strategischen Vorteil auf dem heute schwierigen Markt erhalten.

So scheinen die profitablen Handelsideen zum jetzigen Zeitpunkt sehr rar zu sein. Mithilfe der fortschrittlichen KI-Modelle und der autonomen Intelligenz von Mind of Pepe sollen über die Zeit jedoch immer bessere Ergebnisse bei der Identifizierung und Schaffung von Trends erzielt werden.

Mit diesem Konzept ist Mind of Pepe ein Vorreiter in der Kryptoindustrie. Noch können sich frühe Investoren während des Vorverkaufs für einen Coin-Preis in Höhe von 0,0035095 USD positionieren. Dieser wird jedoch nur noch für maximal fünf Stunden verfügbar sein, sodass die Zeit drängt.

Krypto-Crash? Mind of Pepe könnte Abhilfe verschaffen!

Aufgrund einer Reihe von negativen Ereignissen hat der Kryptomarkt im Vergleich zu seinem Höchststand im Dezember 2024 größere Einbußen hinnehmen müssen. Angefangen hatte es mit der restriktiven Geldpolitik der amerikanischen Notenbank, worauf Rug Pulls, ein vager Krypto-Reserveplan der USA, der größte Kryptobörsen-Hack und die Zölle von Trump folgten.

Somit hat der Kryptomarkt im Vergleich zu seinem Allzeithoch von 3,71 Bil. USD bereits wieder 28 % seines Wertes verloren. Von der Korrelation werden viele andere Kryptowährungen negativ beeinflusst, sodass das Auffinden von profitablen Handelsideen immer schwieriger wird.

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: CoinMarketCap

Darüber hinaus haben die Token-Launches deutlich abgenommen. So hat insbesondere die Memecoin-Plattform Pump.Fun, auf welcher zuvor teilweise mehr als 60.000 Coins pro Tag gestartet wurden und die den Markt im Jahr 2024 zum Großteil definiert hat, größere Einbußen verzeichnet.

Jedoch können Anleger selbst in einem semioptimalen Marktumfeld mithilfe von fortschrittlichen KIs wie Mind of Pepe die chancenreichsten Investmentoptionen aufdecken, um das Beste aus der Situation zu machen.

Was genau kann Mind of Pepe?

Der KI-Agent Mind of Pepe setzt sich aus zwei verschiedenen Modulen zusammen, welche den Investoren bei der Identifizierung der besten Handelsideen helfen sollen. Ein wichtiges Element stellt die Hive-Mind-Analyse dar, welche sich das kollektive Wissen der Krypto-Community in den sozialen Medien zunutze macht.

Ebenfalls verwendet Mind of Pepe die RAG-Technologie (Retrieval-Augmented Generation). Diese sorgt für eine Filterung der Datenflut, um die Coins herauszufinden, welche am ehesten für einen Ausbruch bereit sind. Somit sollen aus den gewonnenen Daten umsetzbare Handelsideen gewonnen werden.

Zur Verfügung stehen die Dienste von Mind of Pepe jedoch nur den $MIND-Tokeninhabern. Somit können sie selbst in herausfordernden Marktumfeldern die vielversprechendsten Investmentideen finden.

Der KI-Agent operiert autonom, sodass er unabhängig von einer zentralen Aufsicht eigene Entscheidungen fällt. Zudem werden seine Erkenntnisse in Echtzeit angepasst, um zu gewährleisten, dass die Empfehlungen mit den aktuellen Marktbedingungen übereinstimmen.

Außerdem sind seine autonomen Fähigkeiten so weit fortgeschritten, dass er eigene Memecoins startet. Ebenso weist er eine hohe Interoperabilität auf, was die Nutzung von zahlreichen dezentralen Angeboten erlaubt. Somit ist Mind of Pepe ein hochintelligenter Assistent für Kryptoinvestoren.

Welcome to the Mind of Pepe



MIND of Pepe is an autonomous, alpha-generating intelligence system powered by deep market insights.



A sovereign Twitter presence. A token-gated terminal. A crypto-native oracle for $MIND holders.



Here's how it gives you an edge pic.twitter.com/zrJqdJkjZG - MIND of Pepe (@MINDofPepe) March 7, 2025

Großes Interesse während des Presales deutet auf Kursexplosion hin

Zugang zu den verschiedenen KI-Diensten von Mind of Pepe erhalten ausschließlich die Tokeninhaber. Dadurch erhält der Coin auch seinen Wert, welcher durch eine organische Nachfrage gestärkt wird.

Noch wurden keine genaueren Details über die benötigte Coin-Anzahl oder mögliche Kosten gegeben. Dennoch ist anzunehmen, dass der native Token eine zentrale Rolle auf der KI-Plattform spielen wird.

Somit wird klar, wie Mind of Pepe mit seinen KI-Tools für eine hohe Nachfrage sorgen will. Schon jetzt deutet die beeindruckende Finanzierungssumme während des Presales auf einen ähnlichen Erfolg nach der Markteinführung hin.

Obwohl die KI-Agenten keine neue Erfindung sind, kommen sie gemeinsam schon auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4 Mrd. USD. Angesichts der zunehmenden Rolle von KIs ist jedoch noch mit einem deutlichen Wachstum zu rechnen.

Führende KI-Agenten-Coins | Quelle: CoinGecko

Insbesondere nach leistungsfähigen KIs wie Mind of Pepe, die bei der Identifizierung der besten Trades behilflich sind, dürfte die hohe Nachfrage eine erhebliche Wertsteigerung mit sich bringen.

So kaufen Sie $MIND-Coins im Presale

Die Preise der $MIND-Coins können schnell in die Höhe schießen, sodass die Dienste für einige unbezahlbar werden könnten. Noch sind die Coins jedoch für schnelle Anleger im Presale mit einem Abschlag erhältlich.

Für die Teilnahme am Vorverkauf von Mind of Pepe besuchen Sie einfach die offizielle Website und verbinden anschließend eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet. Dann können Sie mit ETH, USDT und Fiatwährungen zahlen.

Mithilfe der Best Wallet erhalten Sie regelmäßige Updates, eine frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio sowie weitere Vorteile wie Vorverkaufsangebote. Herunterladen können Sie sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schließen Sie sich jetzt der Community von Mind of Pepe auf Telegram und X an, um keine wichtigen Ankündigungen wie Börsenlistungen zu verpassen.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.