Erfurt (ots) -Mit tosendem Applaus endete am Freitagabend das Live-Finale der 17. Staffel von "Dein Song" (ZDF): Die zwölfjährige Mina holte mit ihrem selbstkomponierten Song "Butterfly in a Glass" die meisten Stimmen im Zuschauervoting und setzte sich im Wettbewerb gegen sechs weitere Final-Acts durch.Als "Songwriterin des Jahres" 2025 erhält Mina neben der "Dein Song"-Trophäe außerdem eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro vom ZDF, um ihren musikalischen Weg weiterzugehen: "Ich freue mich richtig doll! Ich bedanke mich bei allen Leuten von 'Dein Song' und den tollen Kandidatinnen und Kandidaten, die ich kennenlernen durfte - sie alle sind richtig gute Freunde geworden und alle hätten den Sieg verdient. Jetzt will ich unbedingt die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden genießen und erstmal feiern!"Unterstützt wurde sie von ihrer Musikpatin Aisha Vibes: "In der Show dachte ich: Hier sind wirklich viele gute Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Jetzt bin ich voll aus dem Häuschen! Ich wünsche Mina, dass sie sich Zeit lässt mit ihrer Musik - sie ist erst zwölf Jahre alt! Ich möchte, dass sie Spaß hat und sich frei fühlt, immer offen und ehrlich mit ihrer Kunst zu sein. Und natürlich, dass sie ganz groß wird, um vielleicht irgendwann mal davon leben zu können."Neben Aisha Vibesals Musikpatin unterstützten die Sängerinnen Stefanie Heinzmann, Kati K und SVEA sowie Singer-Songwriter Gregor Hägele, Sänger ISAAK und das Produzenten-Duo Quarterhead die Finalistinnen und Finalisten. Durch den Abend führte das Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.Die "Dein Song"-Jury, bestehend aus Singer-Songwriter Kelvin Jones, "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler und Sängerin Mieze Katz, war ebenfalls beeindruckt von der musikalischen Leistung der Acts.Am Montag, den 17. März 2025, darf sich die "Dein Song"-Community auf einen Live-Chat mit der Gewinnerin freuen: Ab 20:00 Uhr steht Mina auf kika.de bereit und beantwortet Fragen der Fans.Startschuss für die Vorbereitungen zur 18. StaffelTalentierte junge Komponistinnen und Komponisten dürfen sich mit ihren Songideen und Kompositionen seit dem 6. März auf kika.de für die neue "Dein Song"-Staffel bewerben. Und auch der erste Musikpate steht bereits fest: Musiker, Produzent und YouTube-Star Marti Fischer überraschte die Fans am Finalabend mit seiner Zusage für die kommende Staffel."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.