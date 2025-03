Der schwedische Bezahldienst Klarna macht ernst: Am Freitagabend reichte das Unternehmen seinen Börsenprospekt in den USA ein - ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum geplanten IPO. Mit den nun veröffentlichten Dokumenten gewährt der PayPal-Konkurrent spannende Einblicke in die jüngste Geschäftsentwicklung. DER AKTIONÄR analysiert die Details.Klarna zählt zu den Pionieren der "Buy Now, Pay Later"-(BNPL)-Bewegung. Das schwedische Fintech revolutionierte den Online-Handel, indem es den Kauf auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...