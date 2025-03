Meme Coin Crash: Kommt jetzt das Ende der Meme-Coin Mania?

Im vergangenen Jahr gehörten die Meme-Coins noch zu den großen Renditebringern. Token wie Brett, Cat in a Dogs World, Dogwifhat der First Neiro on Ethereum brachten ihren Early Bird Investoren Traumrenditen und die Gesamtmarktkapitalisierung erreichte im Dezember 2024 eine Höhe von 121 Milliarden US-Dollar. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, dass 2024 das Jahr der Meme-Coins war. Das Jahr 2025 entwickelt sich, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz so positiv. In den letzten 24 Stunden stieg die Gesamtmarktkapitalisierung zwar um knapp 7 Prozent, ist aber mit 48 Milliarden US-Dollar weit von den Höchstständen im Dezember entfernt. Dazu kommen zahlreiche Skandale, die das Meme-Coin Universum erschüttert haben.

Sind HAWK und LIBRA die Sargnägel für Meme-Coins?

Der LIBRA Coin war der letzte große Meme-Coin Skandal, der durch die Medien ging. Brisant ist der Fall vor allem deswegen, weil das argentinische Staatsoberhaupt, Javier Milei, in den Fall involviert ist. Dieser hatte den Coin aktiv in einem mittlerweile gelöschten Post auf X beworben. LIBRA ging nach dem Launch durch die Decke, nur um genauso schnell wieder abzustürzen. Vor allem Kleinanleger verloren und blieben auf im Grunde wertlosen Coins sitzen. Der Schaden: etwa 200 Millionen US-Dollar Schnell wurde der Verdacht eines Insiderhandels beziehungsweise eines Rug Pulls laut. Gegen Milei wird mittlerweile ermittelt und es droht ihm ein Amtsenthebungsverfahren. Außerdem hat die argentinische Staatsanwaltschaft die Auslieferung von Hayden Davis, dem Schöpfer von Libra beantragt. Davis ist der CEO von Kelsier Ventures, das auch den MELANIA Token geschaffen hat. Der ist seit seinem Allzeithoch übrigens ebenfalls um über 90 Prozent abgestürzt.

Haliey Welch wurde als das "Hawk Tuah" Girl praktisch über Nacht berühmt, als ein Clip von ihr viral ging. Schnell verdiente sie Geld mit Merchandise, Fernsehauftritten und einem Podcast (Talk Tuah). Das ganze wollte sie mit dem eigenen HAWK Meme-Coin krönen, dessen Launch sie eifrig auf ihren Social Media Kanälen bewarb. Kurz nach dem Launch stieg HAWK auf eine Marktkapitalisierung von 490 Millionen US-Dollar. Stunden später war der Coin um 95 Prozent abgestürzt und Welch stand vor den Trümmern ihrer Karriere. Allerdings kündigte sie an, umfassend mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

I take this situation extremely seriously and want to address my fans, the investors who have been affected, and the broader community. I am fully cooperating with and am committed to assisting the legal team representing the individuals impacted, as well as to help uncover the… - Haliey Welch (@HalieyWelchX) December 20, 2024

Investorengeschmack ändert sich

Die Liste der Rug-Pulls ließe sich beliebig fortsetzen. Da gab es den Beercoin (BEER), Daddy Tate (DADDY), Jenner (JENNER), den Watercoin (WATER) usw.

Fast alle diese Coins haben eins gemeinsam. Sie wurden auf dem Meme-Coin Launchpad Pump.Fun gelauncht. Später zog dann Tron mit Sun.Pump nach. Wohl auch, weil Gründer Justin Sun ein ausgesprochener Meme-Coin Fan ist.

Noch etwas haben die Coins gemeinsam: sie sind sogenannte klassische Meme-Coins, die keine große Utility haben, von ihrer Community getragen werden und lediglich als Spekulationsobjekte dienen. Doch der Geschmack der Investoren ändert sich und geht immer mehr zu Token beziehungsweise Meme-Coins, die einen richtigen Anwendungsfall haben. Die gibt es nämlich. Dogecoin (DOGE) dient beispielsweise als Zahlungsmittel, auch wenn die Möglichkeiten dafür noch sehr überschaubar sind und Shiba Inu (SHIBI) baut an einem Ökosystem. Der neue Meme-Coin MIND of Pepe bringt sein eigenes KI-Ökosystem mit.

MIND of Pepe - der neue KI Meme-Coin

MIND of Pepe ist mehr als nur der nächste KI gestützte Trading Agent. Mit seiner Hive-Mind-Technologie durchkämmt MIND of Pepe das Netz und interagiert mit einer eigenen Persona - dargestellt durch ein X-Konto aktiv mit anderen Profilen und Social-Media-Plattformen. So spürt die Plattform aufkommende Trends, wichtige Datenpunkte und marktbewegende Signale auf, bevor sie die breite Masse erreichen. Die KI handelt vollkommen autonom und kann sich selbst weiterentwickeln und so blitzschnell an bestehende Marktbedingungen anpassen. MIND of Pepe kann außerdem auf bestehenden Trends basierende Meme-Coins erschaffen, womit aufkommende Trends sofort monetarisiert werden können.

MIND of Pepe wurde zudem von den renommierten Blockchain Sicherheitsuntermen Coinsult und SolidProof geprüft. Im Rahmen des Verfahrens wurden keine kritischen Schwachstellen gefunden.

Early Bird Investor bei MIND of Pepe werden

Zugang zu diesem Universum erhält man nur über den MIND Token, der aktuell im Presale gekauft werden kann. Dafür muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MIND kostet im Moment 0,0035095 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

