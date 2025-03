Die Newmont Corporation verzeichnete am 15. März 2025 einen weiteren Kursanstieg und legte im Vergleich zum Vortag um 1,40 Prozent zu. Der aktuelle Kurs liegt bei 46,31 USD, was einer beeindruckenden Jahresentwicklung von 33,61 Prozent entspricht. Der Goldminenbetreiber investiert nach den jüngsten Quartalsergebnissen konsequent in seine Zukunft und profitiert gleichzeitig von der stabilen Nachfrage nach Edelmetallen. Besonders bemerkenswert ist die positive Monatsentwicklung von 7,17 Prozent, welche die Position des Unternehmens als weltweit führender Goldproduzent unterstreicht.

Dividendenpolitik bleibt stabil

Die Newmont Corporation hält an ihrer kontinuierlichen Dividendenpolitik fest. Zuletzt wurde am 4. März 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,25 USD ausgeschüttet. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,7 Milliarden Euro und einem vergleichsweise niedrigen KGV von 13,48 für das laufende Jahr positioniert sich der Bergbaugigant weiterhin als attraktive Anlage im Edelmetallsektor.

