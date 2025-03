Die Marriott International Aktie verzeichnete am 15. März 2025 einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Kurs kletterte auf 242,41 USD, was einem Anstieg von 2,16% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser positive Trend steht im Kontrast zur Monatsentwicklung, die einen Rückgang von 13,48% aufweist. Der internationale Hotelbetreiber, der über 7.600 Niederlassungen in 133 Ländern besitzt, hat sich damit deutlich vom jüngsten Abwärtstrend erholt. Besonders beachtenswert ist, dass die Aktie nun 15,56% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, bleibt jedoch noch 27,42% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 61,6 Milliarden Euro. Zuletzt schüttete Marriott am 27. Februar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,63 USD aus. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,14 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 24,31 zeigt sich die Bewertung der Aktie im oberen Bereich.

