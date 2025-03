Tesla warnt vor den möglichen Folgen der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump, die zu einer verschärften Wettbewerbssituation auf den internationalen Märkten führen könnte. In einem Brief an den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer wies der Elektrofahrzeughersteller darauf hin, dass frühere Zusatzzölle bereits zu erhöhten Produktionskosten in den USA geführt hätten. Zudem seien Tesla-Fahrzeuge im Ausland durch Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder teurer geworden, was die Wettbewerbsposition am Markt geschwächt habe. Das Schreiben blieb vermutlich aus Sorge vor möglichen Konsequenzen durch die Trump-Administration ohne Unterschrift. Trotz dieser Bedenken zeigt sich die Tesla-Aktie im jüngsten Handel widerstandsfähig und legte im NASDAQ zuletzt um 4,16 Prozent auf 250,69 US-Dollar zu.

Erholungstendenzen nach schwieriger Börsenwoche

Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers erholt sich damit nach einer herausfordernden Periode. In den vergangenen Wochen hatte der Tesla-Kurs unter erheblichem Druck gestanden und ist im letzten Monat um mehr als 30 Prozent gefallen. Diese Entwicklung wird teilweise auf die kontroversen politischen Äußerungen von Tesla-Chef Elon Musk zurückgeführt, der inzwischen als enger Vertrauter des US-Präsidenten gilt. Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der US-Handelspolitik ein belastender Faktor für alle amerikanischen Exporteure. Tesla argumentiert, dass die Handelspolitik nicht im Widerspruch zum Ziel stehen sollte, die einheimische Produktion zu unterstützen, und plädiert für einen schrittweisen Ansatz bei der Umsetzung neuer Handelsrichtlinien. Dies würde Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Lieferketten anzupassen und sich auf veränderte regulatorische Rahmenbedingungen einzustellen.

